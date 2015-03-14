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۲۳ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۱۲

مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

بین الملل: مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از رسانه های خارجی به شرح زیر است.

- در جریان درگیری میان نیروهای عراقی و داعش ۲۶ نیروی امنیتی کشته شدند.

- سه نفر به اتهام توهین به اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بازداشت شدند.

- وزارت خارجه آمریکا از تصمیم خود برای قطع بخش‌ هایی از سرویس ایمیل وزارتخانه با هدف مقابله با حملات سایبری روسیه خبر داد.

- سخنگوی پنتاگون از برگزاری رزمایش آمریکا و لهستان در اواخر ماه میلادی خبر داد.

- وزارت دفاع عراق کنترل ارتش در شهر تکریت را اعلام کرد.

- یک فلسطینی به ضرب گلوله نیروهای رژیم صهیونیستی در کرانه باختری زخمی شد.

- عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر اعلام کرد که گروه اخوان المسلمین پدر معنوی تمام گروههای تروریستی است.

- دهها نفر از مردم اسپانیا در اعتراض به اقدامات آمریکا علیه ونزوئلا در مرکز مادرید تجمع کردند.

- وزارت امورخارجه آمریکا از برگزاری مذاکرات دیپلمات های آمریکایی و کوبایی در روز دوشنبه در هاوانا خبر داد.

- آتش سوزی جنگلی در شیلی باعث تخلیه هزاران نفر از ساکنان مناطق اطراف بندر والپاریسو در این کشور شد.

- سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به شلیک موشک های کره شمالی خواستار خویشتنداری دو کره شد.

کد مطلب 2517532

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