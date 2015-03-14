مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- در جریان درگیری میان نیروهای عراقی و داعش ۲۶ نیروی امنیتی کشته شدند.
- سه نفر به اتهام توهین به اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بازداشت شدند.
- وزارت خارجه آمریکا از تصمیم خود برای قطع بخش هایی از سرویس ایمیل وزارتخانه با هدف مقابله با حملات سایبری روسیه خبر داد.
- سخنگوی پنتاگون از برگزاری رزمایش آمریکا و لهستان در اواخر ماه میلادی خبر داد.
- وزارت دفاع عراق کنترل ارتش در شهر تکریت را اعلام کرد.
- یک فلسطینی به ضرب گلوله نیروهای رژیم صهیونیستی در کرانه باختری زخمی شد.
- عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر اعلام کرد که گروه اخوان المسلمین پدر معنوی تمام گروههای تروریستی است.
- دهها نفر از مردم اسپانیا در اعتراض به اقدامات آمریکا علیه ونزوئلا در مرکز مادرید تجمع کردند.
- وزارت امورخارجه آمریکا از برگزاری مذاکرات دیپلمات های آمریکایی و کوبایی در روز دوشنبه در هاوانا خبر داد.
- آتش سوزی جنگلی در شیلی باعث تخلیه هزاران نفر از ساکنان مناطق اطراف بندر والپاریسو در این کشور شد.
- سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به شلیک موشک های کره شمالی خواستار خویشتنداری دو کره شد.
نظر شما