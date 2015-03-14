سرهنگ محمد مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آمار تصادفات جاده ای در استان کرمانشاه طی ۱۱ ماهه اول امسال، اظهار داشت: در این مدت میزان تصادفات منجر به فوت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: سرعت غیر مجاز، عدم توجه به جلو، انحراف به چپ و عدم توانایی راننده در کنترل وسله نقلیه از مهمترین عوامل تصادفات منجر به فوت بوده است.

مرادی گفت: ۴۸ درصد از تصادفات در جاده های اصلی، ۲۴ درصد در بزرگراه ها و ۲۴ درصد نیز در جاده های فرعی رخ داده و بیشترین آمار تصادف نیز مربوط به خودورهای وانت، سواری و کامیون بوده است.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: بیش از نیمی از تخلفات رانندگی توسط افراد کمتر از ۳۴ سال به وقوع پیوسته که عمده این تخلفات نیز سرعت غیرمجاز بوده است.

وی در ادامه از آمادگی به منظور خدمات رسانی و کنترل جاده های استان در ایام نوروز خبر داد و افزود: نقاط حادثه خیز استان توسط نیروهای امدادی و نظارت و بازرسی به طور ویژه کنترل خواهد شد.

مرادی یادآور شد: بر اساس آمار سال گذشته بیشترین تصادفات در روزهای ۲۶ تا ۲۸ اسفند و همچنین ۱۲ و ۱۳ فروردین حادث شده است.