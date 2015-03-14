۲۰هزار مجوز حمل بهداشتی دامپزشکی در قزوين صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سياوش معدنپور صبح شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: از آغاز سال جاری تاکنون تعداد ۲۰هزار و۲۸۰ مجوز حمل بهداشتی دامپزشکی از طریق سامانه یکپارچه قرنطینه توسط اداره کل دامپزشکی استان قزوين صادر شده است.

كارشناس مسئول قرنطينه اداره كل دامپزشكي استان قزوين گفت:از كل مجوزهاي صادره در سال جاری شش هزارو۷۴۰ مجوز مربوط به صدور مجوز حمل بهداشتی برای انتقال محموله هایی همچون دام زنده، فرآورده های خام دامي شامل گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ خوراکی، آلایش خوراکی دام وطیور وشیرخام به مقصد اکثراستان های کشور بوده است.

معدنپور افزود: باتوجه به موقعیت استان در زمینه صادرات محموله های خوراکی دام وطیور، طی این مدت ۴۶۲مجوز بهداشتی برای محموله های صادراتی توسط دامپزشکی استان قزوين به مقصد كشورهاي عمان، عراق، آذربايجان، تركمنستان و... صادر شده است.

هشدار دامپزشکی تاکستان در ارتباط با پرورش غیر مجاز انواع ماکیان در محلهاي فاقد مجوز

یدالله کلهر رئيس اداره دامپزشكي شهرستان تاكستان نیز در ادامه اظهارداشت: با توجه به وظایف سازمان دامپزشکی کل کشور نظارت بهداشتي بر هرگونه فعالیت در حوزه دامداری، نگهداری، پرورش دام و طیور و آبزیان به عهده کارشناسان دامپزشكي می باشد.

وی افزود: در صورت مشاهده هرگونه پرورش و نگهداری غیرمجاز دام، طیور و ... در محل پرورش دارای پروانه و مجوز بر خلاف آنچه در متن پروانه قید شده است و همچنین هرگونه پرورش دام و طیور بدون مجوز دامپزشکی و نژادهای غیر بومی منطقه بصورت سنتي ياصنعتي(با حجم زیاد و غیر معمول) که جمعیت دام و طیور بومی و صنعتی را به خطر می اندازد ممنوع بوده و قابل پیگری از طریق مراجع ذیصلاح قانونی خواهد بود.

كلهر تصريح كرد:بعضا مشاهده مي شود كه در سطح مرغداريهاي شهرستان تاكستان عده اي مبادرت به پرورش بلدرچين مي نمايند كه اين امر خلاف ضوابط بهداشتي دامپزشكي است.