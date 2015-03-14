وزنه‌ برداران کرمانشاهی رغبتی به ادامه فعالیت ندارند

بابک سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: فرسودگی صفحه‌ های وزنه‌ برداری و کمبود امکانات به معضلی برای ورزشکاران این رشته در کرمانشاه تبدیل شده که رسیدگی به این مشکل مساعدت مسئولان را می‌ طلبد.

رئیس هیئت وزنه‌ برداری استان کرمانشاه با انتقاد از بی‌ توجهی مسئولان به مشکلات قهرمانان به ویژه نام‌ آوران رشته وزنه‌ برداری افزود: رویگردانی قهرمانان از ادامه فعالیت حرفه‌ ای نگران‌ کننده است و در صورت ادامه این روند موجی از ناامیدی در میان ورزشکاران ایجاد می‌شود.

وی در تشریح برنامه‌های هیئت وزنه‌برداری استان کرمانشاه در سال جدید گفت: ساماندهی تیم نونهالان استان در اولویت برنامه‌ها قرار دارد و در این زمینه از استعدادهای برتر استفاده می‌ شود.

سلیمی بیان کرد: سالن وزنه‌ برداری کرمانشاه به دلیل فرسودگی زیاد به مکانی ناامن و مخروبه تبدیل شده و قابل استفاده برای تمرینات ورزشکاران نیست.

وی یادآور شد: امیدواریم سازمان ورزش و جوانان با کمک سایر دستگاه‌ ها در جهت تعمیر و تجهیز سالن وزنه‌ برداری کرمانشاه اقدام کند تا خونی دوباره در ورزش کرمانشاه جریان یابد.

سلیمی گفت: کیانوش رستمی اعجوبه نامی وزنه‌ برداری کرمانشاه است که در شرایط نامناسب تمرینی و حداقل امکانات افتخاراتی ارزشمند برای ایران کسب کرد و شایسته توجه بیش از پیش مسئولان است.