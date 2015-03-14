بیانیه علمای بحرینی در محکومیت تنگناهای مذهبی

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از علمای بحرین روز جمعه در بیانیه ای بر استقلال مساجد و حسینیه‎ها تأکید و تلاش آل‎خلیفه برای تسلط بر این اماکن دینی را محکوم کردند.

در این بیانیه آمده است: اوقاف جعفریه یک اداره رسمی و تابع حکومت بحرین است بنابراین علما تسلط این اداره بر مساجد را قبول ندارند.

علمای بحرین در این بیانیه خاطرنشان کردند: تسلط اداره جعفریه بر مساجد و حسینیه ها یک مسأله سیاسی است به همین علت علمای بحرین درخواست استقلال مراکز دینی از حکومت‎ آل‎خلیفه را دارند.

گفتنی است محسن العصفور، رییس اوقاف جعفریه پیش از این به عنوان قاضی در دستگاه قضایی حکومت بحرین فعالیت می‌کرد، اما به دلیل مشکوک بودن به فساد اداری از این سمت برکنار شد.

محسن العصفور که به ظاهر خود یک روحانی است، به دشمنی با معارضان بحرینی و شخصیت‌ها و رهبران سیاسی و مذهبی این کشور مشهور است.