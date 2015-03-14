کشته شدن پسرعموی بشار اسد در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه از کشته شدن «محمد توفیق الاسد» ملقب به «شیخ الجبل» که پسرعموی «بشار اسد» بوده، خبر داد.

این شبکه همچنین اعلام کرد: صفحات فیسبوک نزدیکان رئیس جمهور سوریه در پی کشته شدن وی تغییر شکل داده و در اکثر آنها تصویری از محمد توفیق الاسد نقش بسته است.

در عنی حال این شبکه سعودی درباره چگونگی کشته شدن پسرعموی اسد اطلاعات دقیقی ارائه نکرد اما اعلام کرد برخی معتقدند وی در جریان درگیریهای اخیر در منطقه «دورین» کشته شده اما برخی دیگر می گویند پسرعموی اسد در منطقه «القرداحه» ترور شده است.