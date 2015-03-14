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۲۳ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۲۰

زلالی:

ضریب نفوذ صنادیق کمیته امداد در اردبیل ۵۴ درصد است

ضریب نفوذ صنادیق کمیته امداد در اردبیل ۵۴ درصد است

اردبیل – مدیر کل کمیته امداد استان اردبیل گفت: ضریب نفوذ صنادیق کمیته امداد در این استان ۵۴ درصد است.

بهروز زلالی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در سال جاری ۱۸۵ هزار صندوق صدقه در استان توزیع شده است.

وی افزود: بیشترین توزیع در بین خانوارها بوده و بررسی ها نشان می دهد ضریب نفوذ صنادیق ۵۴ درصد است.

به گفته مدیر کل کمیته امداد استان، این ضریب نفوذ موجب شده است اردبیل رتبه هفتم در بین سایر استان ها را در توزیع صنادیق صدقه از آن خود کند.

زلالی درآمد صنادیق صدقات در ۱۱ ماهه سال جاری را ۳۰ میلیارد ریال عنوان و اضافه کرد: این مبلغ به مصرف خانوراهای تحت پوشش کمیته امداد می رسد.

وی با اذعان به احصا نیازهای هر خانوار ادامه داد: ۳۱ هزار خانوار با ۶۳ هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد است که نیازهای هر خانوار احصا شده است و بر اساس اولویت بندی کمک ها به حساب خانوارها واریز می شود.

مدیر کل کمیته امداد استان مشارکت مردمی را برای حمایت از خانواده ها ضروری دانست و خواستار افزایش مشارکت به ویژه از سوی خیرین شد.

زلالی تاکید کرد: با توجه به محدودیت های اعتباری کمیته امداد و تعداد قابل توجه خانوارهای تحت پوشش خیرین می توانند بخشی از نیازهای مددجویان را تامین کنند.

کد مطلب 2517615
محمد میرزایی ناطق

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