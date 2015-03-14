افتتاح خط تولید موشک کروز برد بلند قدیر/تحویل انبوه موشک به سپاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع؛ سردار دهقان در جمع خبرنگاران طی سخنانی با گراميداشت روز شهيد اظهار داشت:پس از اتمام تحقیقات، نمونه سازی، انجام آزمایشات موفق پروازی ورونمایی از موشک کروز دریایی قدیر به مناسبت روز صنعت دفاعی سال جاری که با حضور ریاست محترم جمهور انجام شد ، امروز بحول و قوه الهی شاهد افتتاح همزمان خط تولید انبوه و تحویل دهی این موشک راهبردی و موثر در عرصه دفاع و رزم دریایی هستیم.

وزیر دفاع، آماده سازی و واکنش سریع، ارتفاع پروازی پایین، دقت بالای ناوبری، اصابت دقیق به اهداف، قدرت تخریب زیاد، ضد جنگ الکترونیک بالا به واسطه مجهز بودن به رادارهای پیشرفته و قابليت پرتاب از روي انواع شناور و بالگرد كه بر افزايش برد آن نيز تأثير بسزايي دارد را از ویژگی های این سامانه موشکی بر شمرد.

سردار دهقان با بیان اینکه امروز وزارت دفاع با تولید کاملاً بومی انواع موشک با کاربردهای متنوع در منطقه حرف اول را می زند تصریح کرد:دقت و سرعت عمل و کیفیت بالای این محصولات مهم توان رزم نیروهای مسلح در هوا، دریا و زمین به نحو چشمگیری افزایش داده است.

وزیر دفاع با اشاره به فرامین مقام معظم فرماندهی کل قوا و راهبرد دولت یازدهم در تقویت توان رزم نیروهای مسلح به ویژه در حوزه موشکی تأکید کرد: وزارت دفاع در دو ساله گذشته بر افزایش برد، افزايش تحرك و تاکتیکی شدن موشك ها تمركز داشته به طوری که در تصاویر مستند پرتاب و اصابت به هدف این موشک مشاهده می کنید، موشک قدیر از فاصله ۳۰۰ کیلومتری از ساحل موفق شده تا هدف دریایی خود را به دقت شناسایی و مورد اصابت قرار داده و آن را به طورکامل منهدم کند.

سردار دهقان با قدردانی از تلاش دانشمندان، نخبگان و متخصصان سازمان صنایع هوافضاي وزارت دفاع و دیگر سازمان های اين وزارتخانه که در طراحی، ساخت و تولید انبوه این موشک مشارکت داشته اند اعلام کرد:موشک های جدید ساخت وزارت دفاع با قابلیت های بسیار پیشرفته تر انشاءالله در سال آینده تحويل نيروهاي مسلح خواهد شد.