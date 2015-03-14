به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسپور با اشاره به روز ملی شدن صنعت نفت ایران، گفت: ملی شدن صنعت نفت، نقطه عطفی در تاریخ این مرز و بوم است زیرا سرنوشت این صنعت گرانبها و ارزشمند را در اختیار خودمان قرار داد.

وی با اشاره به زحمات انجمن علمی مهندسی نفت واحد علوم و تحقیقات در برگزاری این همایش، گفت: شما دانشجویان با برگزاری اینگونه مراسم و فعالیتهای علمی و پژوهشی، علاوه بر معرفی دانشگاه، با کسب تجربه و افزایش سطح علمی، گام مهمی برای آماده سازی خود به منظور ورود به صنعت در آینده بر می دارید.

رئیس واحد علوم و تحقیقات با بیان اینکه متأسفانه تا امروز به آنچه که در ملی شدن صنعت نفت مدنظر داشته ایم به طور صد در صدی دست نیافته ایم، اظهار داشت: وظیفه دانشگاه ها و دانشکده های مرتبط با صنعت نفت، پرورش و تربیت متخصصین مورد نیاز این صنعت برای شکوفایی و بی نیازی هرچه بیشتر آن است.

عباسپور با اشاره به فعالیت چندین دانشکده تخصصی نفت در پس از انقلاب گفت: این دانشکده ها که از آن جمله می توان به دانشکده نفت دانشگاه های صنعتی شریف و امیرکبیر اشاره کرد، با کمکهای وزارت نفت فعال شدند. امیدواریم با توجه به فعالیت های بسیار چشمگیر دانشکده مهندسی نفت و گاز واحد علوم و تحقیقات کمک و توجه بیشتری از سوی وزارت نفت به این ظرفیت علمی معطوف شود.

وی با اشاره به واگذاری مطالعات مخازن نفتی از سوی وزارت نفت به دانشگاه های کشور اشاره کرد و افزود: این فرصت، فضای بسیار مناسبی را برای متخصصین دانشگاهی ایجاد کرده است. دانشجویان و اساتید این حوزه می توانند با فعالیت در این زمینه نیاز کشور را به شرکتهای خارجی برای مطالعه مخازن نفتی بی نیاز سازند، شما جوانان نسل پیشرو و آینده سازی هستید که می توانید با کسب علم روز و انجام تحقیقات و پژوهشهای خود در شکوفایی هرچه بیشتر ایران اسلامی گام های موثری بردارید.