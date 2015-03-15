۸۰هزار نفر از جمعیت همدان عضو کتابخانه های عمومی هستند

ارشاد استعدادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر ۸۰ هزار و ۸۴۵ نفر از جمعیت استان همدان عضو کتابخانه های عمومی استان هستند، اظهار داشت: این تعداد در پایان برنامه پنج توسعه باید به ۸۷ هزار نفر برسد که سال ۹۴ پایان این برنامه است.

وی با بیان اینکه امیدواریم با اجرا شدن برنامه های نهاد کتابخانه های عمومی این هدف محقق شود، عنوان کرد: نهاد کتابخانه های عمومی استان همدان اهداف مختلفی را برای سال ۹۴ در نظر گرفته است.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان همدان با بیان اینکه در سال ۹۴ باید هیچ شهری در استان همدان فاقد کتابخانه عمومی نباشد، افزود: افتتاح کتابخانه عمومی در تمامی شهرکهای با جمعیت بیش از سه هزار نفر که فاقد کتابخانه عمومی باشند و برخورداری حداقل ۵۰ درصد از روستاهای با جمعیت بالای ۱۵۰۰ نفر از کتابخانه عمومی از برنامه های نهاد کتابخانه ها است.

استعدادی ادامه داد: تثبیت جایگاه کتابدار به عنوان مشاور امین، تقویت جایگاه کتابخانه به عنوان یک دانشگاه همگانی، افزایش سرانه کتاب در کتابخانه های عمومی استان به میزان ۷۵ جلد کتاب به ازاء هر ۱۰۰ نفر از جمعیت استان، استفاده از ظرفیت سمن‌ها، خیرین و هم‌افزایی با دستگاه‌های اجرایی، تجهیز همه کتابخانه های عمومی استان به خدمات اینترنت به مراجعین و ملزومات آن و حمایت از ناشرین و مؤلفین و انتشارات بومی از طریق خرید کتاب، نشریات و منابع از جمله اهداف سال ۹۴ است.

استعدادی با اشاره به اینکه استان همدان در حال حاضر دارای ۱۰۳ باب کتابخانه عمومی است، بیان داشت: در سال جاری تعداد کتابخانه های مشارکتی و مستقل از هفت کتابخانه به ۱۴ کتابخانه رسید.

وی در ادامه سخنانش ابراز داشت: در دو سال اخیر نیز تعداد کتابخانه های نهادی از ۶۸ باب کتابخانه به ۸۹ باب کتابخانه رسیده است.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان همدان میزان کتابخانه های شهری را ۶۵ باب اعلام کرد و گفت: تعداد کتابخانه های روستایی ۳۸ باب کتابخانه است که یکی از اهداف نهاد کتابخانه های استان تجهیز همه روستاهای بالای هزار و ۵۰۰ خانوار به کتابخانه است.

استعدادی در این مورد عنوان کرد: در مجموع ۱۲۶ روستا بالای هزار و ۵۰۰ خانوار در استان همدان وجود دارد که تا کنون ۳۸ باب کتابخانه روستایی در استان همدان راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه ۵۰ درصد روستاهای بالای هزار و ۵۰۰ خانوار دارای کتابخانه هستند، افزود: در مجموع ۳۳ کتابخانه دیگر باید در روستاهای بالای هزار و ۵۰۰ خانوار استان همدان ساخته شود.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان همدان بیان داشت: در حال حاضر ۱۰۶ هزار و ۳۶۶ نسخه کتاب در کتابخانه های عمومی استان همدان موجود است که اعضای فعال از آنها استفاده می کنند.