جشنواره فرهنگی ورزشی کارکنان زن ادارات گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، الهه غیناقی در دومین جلسه ستاد هفته بزرگداشت مقام زن استان که صبح شنبه در استانداری گلستان برگزار شد، اظهار کرد: این جشنواره با محوریت توسعه ورزش همگانی بین کارمندن خانم برگزار می شود و از اهداف مهم آن می توان به استفاده از امکانات و ظرفیت های طبیعی پارک ها برای ورزش، احیای ورزش های همگانی و افزایش رغبت بانوان کارمند برای ورزش و نشاط، تعامل و همراهی مادران و فرزندان در برنامه های اوقات فراغت و تقویت فرهنگ ورزش و حمایت از فعالیت های ورزشی مناسب با وضعیت جسمی زنان اشاره کرد.

وی در ادامه با اشاره به محتوی این مسابقات گفت: این مسابقات در رشته های طناب کشی، دارت و ورزش های بومی و محلی برگزار می شود و از برنامه های جنبی این جشنواره می توان به نمایشگاه صنایع دستی و غذاهای سنتی، برپایی ایستگاه سلامت و مشاوره خانواده واجرای تئاتر بانوان و برنامه های زنده هنری اشاره کرد.

معاون امور بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان نداشتن برنامه منسجم برای فعالیت ورزشی کارکنان، عدم ردیف اعتبار مالی برای ورزش کارکنان، عدم وجود ساختار مناسب برای راهبری ورزش کارکنان سطح استان را از جمله نقط ضعف ادارات در بحث ورزش عنوان کرد.

گفتنی است این جشنواره صبح روز پنج شنبه ۲۷ فروردین در پارک جنگلی النگ دره گرگان برگزار می شود.