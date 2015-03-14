نخستین شماره مجله صنایع فرهنگی مهر منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجله که به صورت دیجیتال منتشر می‌شود تلاش می‌کند نگاهی تحلیلی و خبری به اهم رویدادهای مرتبط با حوزه‌های مختلف صنایع فرهنگی داشته باشد.

خبرگزاری مهر به عنوان نخستین رسانه خبری رسمی که زیرگروهی را به طور اختصاصی به «صنایع فرهنگی» اختصاص داده است همزمان با انتشار این نشریه علاقمندان و صاحب نظران این حوزه را به همراهی و همگامی جدی‌تر در آینده دعوت می‌کند.

در این نشریه و در فصل‌های مختلف می توانید مطالب متنوعی را در قالب گزارش و گفتگو پیرامون داشته‌ها و بایسته‌ها مدیریت فرهنگی در حوزه‌هایی همچون «صنایع دستی»، «بازی‌های رایانه‌ای»، «اسباب بازی» و «پویانمایی» را مطالعه و دنبال کنید.

مهمترین تحولات این حوزه‌ها در ماه‌های اخیر محور گردآوری و تنظیم مطالب نخستین شماره از مجله صنایع فرهنگی مهر بوده است.

در شماره های آینده این نشریه سرفصل‌ها و مطالب مورد علاقه خود در حوزه‌های دیگر صنایع فرهنگی همچون مدولباس، معماری، چیدمان داخلی و غیره را هم می توانید دنبال کنید.

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