برنامه وزارت بهداشت برای ساماندهی شیرخشک بیماران متابولیک

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر امیر حسین جمشیدی، گفت: در این باره مباحثی وجود دارد که همیشه دغدغه خاطر ماست نخستین آن تحریم های ناجوانمردانه ایست که همواره و به هر صورتی فراورده های دارویی و غذایی را تحت الشعاع خود قرار داده است.

وی افزود: دیگری استرس های نابجای ناشی ازکمبود هاست که در پی آن خود را نشان می دهد کما اینکه سایه اش بر تامین این شیر خشک هم سنگین است.

جمشیدی همچنین با بیان اینکه مخاطبین این گروه فراورده ها عموما بیمارانی هستند که باید تا آخر عمر اینها را که تنوع زیادی هم از نظر طعم و مزه ندارند تهیه و استفاده نمایند گفت: مشخص است که در این میان خانواده های این بیماران چه فشار مضاعفی را تحمل خواهد نمود.

مدیر کل فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو تصریح نمود: بررسی چرایی افزایش تقاضای این شیرها از جمله خواسته های مهم سازمان غذا و داروست. اینکه چرا مصرف این فرآورده ها با شیب نامیمونی در حال افزایش است؟ آیا در حوزه تجویز، اشتباه اتفاق می افتد؟ اصلا چه کسانی باید این شیرها را مصرف کنند؟ و چه کسانی مصرف نکنند؟ یا سئوال اساسی تری که وجود دارد اینکه چه کسانی مشمول استفاده از این فرآورده ها هستند؟.

وی با توجه به یارانه سنگینی که برای برخی از این محصولات تعلق می گیرد مثل یک قوطی شیر که با یارانه یک میلیون و 300 هزار تومان به بیمار می رسد از "دلالی" و "واسطه گری" به عنوان آسیب هایی که این حوزه را تهدید می کند نام برد و اظهار داشت: به دلیل اینکه سالهای قبل میزان خرید بر اساس استعلاماتی که از مراکز عرضه و به صورت تخمینی صورت می گرفت و بر همان مقداری شیرخشک وارد شده که خیلی هم تنوع نداشت نیز متمم می خورد و قیمت همواره بالا می رفت و به دلیل محدود شدن عرضه، بیماران ناگزیر به تهیه موارد نیازشان از تهران می شدند که تمام اینها مشکلاتی برای آنها ایجاد می نمود. لذا اگر بتوان بر مبنای برنامه ریزی های منسجم و هدفمند آماری از تعداد بیماران، نوع شیر خشک و...، تهیه کرد آن وقت در فراخوان سازمان غذا و دارو شیر به اندازه کافی تهیه می گردد و بسیاری از معذورات خود به خود رفع خواهد شد.

جمشیدی ادامه داد: اگر چه استخراج آمار بیماران با توجه به تنوعی که دارد وظیفه سازمان غذا و دارو نیست اما از آنجا که همه از ما انتظار تامین مواد را دارند کار را یک مرحله به عقب باز گرداندیم و باید بیماران را هم ثبت کنیم. بر این اساس سه کمیته مشترک متخصصین تغذیه، گروه اساتید دانشگاه در ارتباط با تجویز پزشکان و گروه عرضه و توزیع تشکیل و با آنان جلسات متعددی برگزار شد.

وی در پایان عنوان کرد: پیرو جلسات فنی با کارگروه های مذکور راهکارهایی مشخص گردید و امیدواریم بتوان به کمک سازمان های ثبت، نظام پزشکی و شرکت پست تعداد بیماران، برندهای مورد نیاز، نوع تغذیه و رژیم غذایی مطلوب، میزان مصرف، جایگزین ها، دوره مراجعه به پزشک و دسترسی آسان حتی در شهر یا دارو خانه محل زندگی بیمار، یاری رسان هرچه بیشتر برای آنان باشیم.