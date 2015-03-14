عملکرد ناجا برای مبارزه با مواد مخدر و خلافکاران خوب بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رحیم صفوی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه فرمانده نیروی انتظامی با حضور در جمع خبرنگاران، گفت: سردار احمدی مقدم فرمانده ای مومن و رزمنده ای شجاع بود و با توجه به ناامنی هایی که در کشور عراق داشتیم، انصافا در زمینه امنیت مرزها موفق عمل کرد.

وی گفت: نیروی انتظامی در ۱۰ سال گذشته در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مقابله با خلافکاران و مجرمان عملکرد قابل قبولی از خود ارائه داد و در زمینه حوادث جاده ای با نظارت و حضور و همه جانبه پلیس با توجه به رشد تعداد خودروها خوشبختانه شاهد کاهش تخلفات و حوادث جاده ای بودیم.

سردار رحیم صفوی با اشاره به اینکه سردار احمدی مقدم چهره ای محبوب، علمی و خدمتگذار دارد، افزود: امیدواریم خدمات ایشان به ملت همچنان ادامه پیدا کند.

وی در ادامه درباره خصوصیات سردار اشتری نیز، گفت: سردار اشتری ۱۰ سال است که در ناجا حضور دارد و قبلا معاون اطلاعات ناجا را برعهده داشت، به همین خاطر تسلط کامل در زمینه برنامه ها و اهداف ناجا دارد.

سردار صفوی گفت: در نیروهای مسلح هیچ نیرویی به اندازه ناجا تنوع ماموریت ندارد و امیدواریم سردار اشتری با حمایت قوای سه گانه و با استفاده از نیروهای باتجربه و مردم دار در مقابله با اشرار و متجاوزین به خوبی عمل کند.