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۲۴ اسفند ۱۳۹۳، ۵:۳۹

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

واگذاری مدارس دولتی قانونی است/ضرورت مشارکت بخش غیردولتی

واگذاری مدارس دولتی قانونی است/ضرورت مشارکت بخش غیردولتی

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه واگذاری مدارس به بخش غیر دولتی قانونی است، گفت: آموزش و پرورش تلاش می کند مشارکت با بخش غیر دولتی را مطرح کند.

خسرو نظری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ممنوعیت واگذاری مدارس به بخش غیردولتی اظهار کرد： مدارس واگذار نشده بلکه خرید خدمات آموزشی صورت گرفته است.

وی افزود： در برخی از موارد خاص مدارس دولتی به بخش غیر دولتی داده شده است که بر مبنای هزینه و فایده در قالب خرید خدمات آموزشی انجام گرفته است.

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی واگذاری مدارس دولتی به بخش غیر دولتی را رد کرده است اما با این وجود آموزش و پرورش در تلاش است تا این طرح را مطرح کند چرا که جنبه قانونی دارد و خلاف قانون نیست.

نظری یادآور شد： اگر نتوانیم با بخش غیر دولتی مشارکت داشته باشیم برای تامین نیروی انسانی از ظرفیت نیروی متوسطه اول یا از نیروی حق التدریس استفاده خواهیم کرد.

کد مطلب 2517740
مهناز قربانی مقانکی

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