واگذاری مدارس دولتی قانونی است/ضرورت مشارکت بخش غیردولتی

خسرو نظری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ممنوعیت واگذاری مدارس به بخش غیردولتی اظهار کرد： مدارس واگذار نشده بلکه خرید خدمات آموزشی صورت گرفته است.

وی افزود： در برخی از موارد خاص مدارس دولتی به بخش غیر دولتی داده شده است که بر مبنای هزینه و فایده در قالب خرید خدمات آموزشی انجام گرفته است.

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی واگذاری مدارس دولتی به بخش غیر دولتی را رد کرده است اما با این وجود آموزش و پرورش در تلاش است تا این طرح را مطرح کند چرا که جنبه قانونی دارد و خلاف قانون نیست.

نظری یادآور شد： اگر نتوانیم با بخش غیر دولتی مشارکت داشته باشیم برای تامین نیروی انسانی از ظرفیت نیروی متوسطه اول یا از نیروی حق التدریس استفاده خواهیم کرد.