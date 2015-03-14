سه خانه فرهنگی پیشگیری از اعتیاد در سنندج راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سلیم کریمی صبح امروز شنبه در سیزدهمین جلسه شواری هماهنگی مبارزه با مواد مخدر که در سالن شهدای گمنام استانداری تشکیل شد، از راه ندازی سه خانه فرهنگی پیشگیری از اعتیاد امروز در محلات سطح شهرسنندج خبرداد و گفت: در این سرای محلات اقداماتی شامل مشاوره و فروش تولیدات و دست ساخته های بهبودیافته گان انجام می شود.

وی عنوان کرد: سه کتاب از زبان فارسی به کردی و یک کتاب هم از انگلیسی به کردی با حمایت شورای همگاهنگی ترجمه شده و اردیبهشت ماه سال آینده اقدامات مربوط به انتشار آنها نهایی می شود.

وی به اولویت های برنامه های سال ۹۴ اشاره کرد و اظهارداشت: ایجاد استان پاک یکی از تاکیدات وزیر کشور در سفر به کردستان در سال جاری بود که تا پایان سال آینده به صورت ویژه تحقق این مهم مد نظر قرار خواهد گرفت.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردستان ادامه داد: تهیه نقشه آسیب پذیری، پاک سازی محلات آلوده و تهیه بانک اطلاعاتی از دیگر اولویت های شورا در سال آینده است.

کریمی عنوان کرد: کمیته های تخصصی شورا برای سال ۹۴ برنامه زمان بندی تشکیل جلسات خود را مشخص کنند و از جزیره ای عمل کردن خوداری و به سیستمی عمل کردن توجه ویژه ای داشته باشید.

وی با بیان اینکه اسنادی در حوزه های درمان، مقابله، پیشگیری و مشارکت در سطح کشور تدوین یا در حال تدوین است، گفت: در سال آینده باید در راستای این اسناد بالادستی و جامع اقدام و برنامه ریزی کنیم.

وی بیان کرد: در راستای اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر و توجه به نشاط اجتماعی نهضت همگانی پیشگیری روستاها و محلات در ۲۰ محله و۱۰۰ روستای استان اجرایی شد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردستان اظهارداشت: یکی از مصوبات شورا در سال ۹۳ نهضت هر مسئول هر هفته یک نماز جمعه بود که در رابطه با اطلاع رسانی به آحاد جامعه در زمینه اعتیاد قبل از خطبه های نماز جمعه مسئولان اقدام به بیان مطالبی کردند.

کریمی عنوان کرد: متاسفانه علارغم کارها و اقداماتی که انجام شده هنوز نتوانسته ایم از بروز و شیوع جدید مبتلایان به اعتیاد جلوگیری کنیم و برای تحقق این مهم باید ۱۰ برابر حال حاضر کار و تلاش کنیم.

وی یادآورشد: ۷۰ درصد مصوبات جلسات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در سال ۹۳ اجرایی شده و تعدادی از آنها هم هنوز زمان اجرای آنها فرا نرسیده است.