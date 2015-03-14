خسرو قمری در گفتگو با خبرنگار مهر، در حاشیه سفر به قم و حضور در مجمع انتخابات هیئت دوچرخه سواری استان قم اظهار داشت: اولویت فدراسیون دوچرخه سواری توسعه همگانی این رشته است ضمن اینکه هیئت دوچرخه سواری استان قم باید به دنبال استعدادیابی در بخش‌های مختلف این رشته باشد.

وی افزود: توسعه ۴ رشته کورسی، تریال، بی‌ام ایکس و کوهستان باید در دستور کار هیئت دوچرخه سواری قم قرار گیرد و باشگاهی حرفه‌ای در قم ایجاد شود که فعالیت‌های دوچرخه سواری قم و قهرمان پروری شکلی مشخص و سازمان یافته پیدا کند.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری گفت: رکود چند ساله دوچرخه سواری قم باید جبران شود و این هیئت می‌تواند جزو هیئت‌های بر‌تر کشور باشد اما یکی از انتظارات فدراسیون این است که هیئت دوچرخه سواری قم، پایگاه فرهنگی دوچرخه سواری کشور باشد.

قمری عنوان کرد: یکی از گلایه‌های من از رئیس هیئت قبلی این بود که ارتباط وی با فدراسیون دوچرخه سواری ضعیف بود و روسای هیئت‌های استانی دوچرخه سواری باید ارتباطی مستمر و نزدیک با فدراسیون داشته باشند.

موفقیت دوچرخه سواری ایران در آسیا پس از انقلاب بی‌سابقه بوده است

وی درباره عملکرد تیم ملی دوچرخه سواری در مسابقات قهرمانی آسیا اظهار داشت: موفقیت دوچرخه سواران ما در مسابقات قهرمانی آسیا در تایلند بهترین نتیجه‌ای بوده که نمایندگان دوچرخه سواری ایران کسب کرده‌اند.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری ابراز داشت: با توجه به کیفیت و کمیت نفراتی که به این مسابقات اعزام کردیم نتایج بسیار خوبی گرفتیم و با ۹ مدال شامل ۲ طلا ۳ نقره و ۴ برنز در این مسابقات به کار خود پایان دادیم و این موفقیت سبب شد سهمیه المپیک را کسب کنیم و ۲۷۰ امتیاز برای فدراسیون دوچرخه سواری در رنکینگ فدراسیون جهانی این رشته درج شود.

قمری تصریح کرد: در ۲ سال اخیر توانسته‌ایم در بخش جاده، فدراسیون بر‌تر آسیا شویم و موفقیت ما در مسابقات قهرمانی آسیا در تایلند به ما کمک می‌کند برای سومین سال متوالی به این عنوان برسیم و در این صورت ۲ سهمیه دیگر به سهمیه ورزشکاران بخش جاده ما افزوده می‌شود.

باید دوچرخه سواری را حرفه‌ای کنیم

وی بیان داشت: سهمیه المپیک را کسب کرده‌ایم اما اینکه بتوانیم در المپیک عنوان کسب کنیم هنوز دور از ذهن است زیرا دوچرخه سواری ما در گذشته آماتور بوده و در چند سال اخیر به حالت نیمه حرفه‌ای درآمده است، هنگامی که بتوانیم دوچرخه سواری را حرفه‌ای کنیم می‌توانیم به کسب مدال در چنین سطحی نیز فکر کنیم.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری درباره افزایش تعداد مربیان خارجی دوچرخه سواری در تیم‌های ملی گفت: در رشته کوهستان از وجود یک مربی هلندی برخوردار هستیم که خوشبختانه شرایط خوبی در این رشته هم ایجاد شده و یک گروه اقتصادی نیز وارد این بخش شده و نتیجه این فعالیت‌ها رشد رشته کوهستان است که به دلیل المپیکی بودن برای ما از اهمیت خاصی برخوردار است اما در سایر بخش‌ها نیز به استفاده از علم و تجربیان مربیان خارجی طراز اول نیازمندیم.