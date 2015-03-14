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۲۳ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۲۹

مرادی در گفتگو با مهر:

۱۵۰ شعبه بانکی استان کرمانشاه در نوروز فعال هستند

۱۵۰ شعبه بانکی استان کرمانشاه در نوروز فعال هستند

کرمانشاه- ناظر پولی بانک مرکزی کرمانشاه گفت: ۱۵۰ شعبه از بانک های مختلف استان در ایام نوروز کشیک خواهند بود و به مردم ارائه خدمت می کنند.

سردار مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در ایام پایانی سال که مراجعات مردم به شعب بانکی افزایش می باید، تمامی بانک ها از ۱۵ تا ۲۸ اسفند با افزایش ساعت کاری مواجه شده و  تا ساعت ۱۷ هر روز ارائه خدمات می دهند.

وی افزود: برای روز ۲۹ اسفند نیز یکسری از شعب منتخب، از ساعت ۹ صبح تا ۱۳بعداز ظهر در خدمت مشتریان هستند.

مرادی گفت: همچنین در ایام تعطیل نوروز شهروندان می توانند با مراجعه به روابط عمومی و یا سایت اینترنتی بانک ها از شعب کشیک اطلاع حاصل کنند.

ناظر پولی بانک ملی مرکزی بیان داشت: در روزهای دوم، سوم و چهارم فرودین تمامی شعب منتخب بانک ها از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ ظهر آماده ارائه خدمات بانکی به مردم هستند.

این مسئول در پایان گفت: در استان بیش از ۵۰۰ شعبه بانکی وجود دارد که حدود ۱۵۰ شعبه برای کشیک در ایام نوروز تعیین شده اند.

کد مطلب 2517760

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