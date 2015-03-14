به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری کاروان بین المللی فعالان فرهنگی و رسانه‌ای كشورهای اسپانيا، ايتاليا، آلمان و سوئد به مناطق جنگی جنوب کشور، صبح امروز شنبه ۲۳ اسفند با حضور فعالان رسانه ای این کشورها در محل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.

خانم ممبراندو خبرنگار روزنامه الموندو اسپانيا، پائولو رادا انديشمند ایتالیایی تاريخ‌اديان، جيوانی سوربلو، مدير خبرگزاری «فانوسی بر روی دنيا» از ايتاليا، اكليند كنت نويسنده سوئدی كتاب «ايران از گذشته تا كنون» به همراه همسر ايرانی الاصل خود از حاضران این نشست بودند.

عباس هدایتی مسئول مرکز مقاومت بسیج سازمان در ابتدای این نشست گفت: شروع این حرکت، مربوط به ۲ ماه پیش است. با هماهنگی بسیج بین الملل و ستاد مرکزی راهیان نور و همین طور بخش داخلی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی این کار آغاز شد. سال گذشته از همسایگان اطراف ایران در اردوی راهیان نور شرکت کننده داشتیم و امسال هم بنا شد تا اهالی قلم کشورهای اروپایی را به این اردوها دعوت کنیم. بنابراین از ۴ کشور آلمان، سوئد، اسپانیا و ایتالیا دعوت کردیم و ۸ نفر از این کشورها در این برنامه حاضر شدند.

وی افزود: مراحل اداری کار طی شد و قرار شد تا نوزدهم اسفند گروه این افراد وارد ایران شوند. بعد از ظهر همان روز هم حرکت به سمت مناطق جنگی جنوب آغاز شد و تا پایان روز ۲۱ اسفند سفر ما طول کشید. پیش از رفتن به سمت مناطق عملیاتی جنوب، چند برنامه هم برگزار شد. صبح ورود دوستان، یک نشست هم اندیشی در اندیشکده یقین برگزار شد. همچنین دیدار با رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات هم جزو برنامه ها بود و بعد از ظهر نوزدهم اسفند بود که حرکت به سمت جنوب انجام شد.

قصد رزمندگان ایرانی گرفتن خاک و تلفات از دشمن نبود

مسئول مرکز مقاومت بسیج سازمان فرهنگ و ارتباطات ادامه داد: بازدید از جماران و برج میلاد از دیگر برنامه ها بود و قرار است امروز هم از موزه صلح بازدید کنند. هدف از اجرا کردن این برنامه ها، ۲ نکته بود. اول نشان دادن این مهم که کاری که رزمندگان ما انجام دادند، متفاوت از دیگر رزمندگان جهان بود چرا که قصدشان گرفتن خاک و تلفات از دشمن نبود بلکه خودشان آب نمی خوردند ولی به دشمن اسیر می نوشاندند. بزرگی شهیدی مانند شهید همت در خلوص او بود. و دوم، زنده نگه داشتن یاد و خاطره این شهدا با توجه به همان جمله رهبر انقلاب که فرمودند جنگ ما یک گنج است.

هدایتی گفت: به این ترتیب خواستیم به ویژه از کشورهای اروپایی دعوت کنیم تا در این فضا قرار بگیرند. در خوزستان از مناطق هویزه و شلمچه بازدید کردیم و در برنامه یادمان آغاز دوره های راهیان نور که هرساله روز ۲۰ اسفند برگزار می شود، شرکت کردیم. مسجد جامع خرمشهر و اروندرود از دیگر اماکنی بود که از آن ها بازدید کردیم. نکته مهم، استقبال عجیب مردم جنوب از این گروه بود. مردم خونگرم خوزستان اشتیاق زیادی داشتند که مهمانان خارجی را در خانه خود پذیرایی کنند.

ممبراندو خبرنگار روزنامه الموندو اسپانيا در ادامه این نشست ضمن معرفی خود به خبرنگاران گفت که اهل بارسلونای اسپانیاست و برای چهارمین مرتبه است که به ایران می آید. مرتبه پیش هم مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۲ بوده است.

نسرین صادق‌زاده همسر ایرانی اكليند كنت از سوئد نیز در این برنامه گفت: من دانشجوی رشته پرستاری از دانشگاه تهران بودم و ۲۷ سال است که در سوئد زندگی می کنم. علت رفتنم از ایران این بود که آقایان دانشجو به مدیریت دانشگاه شکایت کردند و گفتند استاد خانم نمی خواهیم. این شد که من به انگلستان رفتم. ولی محیط آن کشور را شلوغ و آلوده دیدم. بنابراین بعد از یک سال به ایران برگشتم و سپس به سوئد رفتم و آنجا ماندگار شدم.

وی گفت: بعد از یک سال اقامت در سوئد با همسرم آشنا شدم و قصد کردیم با هم ازدواج کنیم. چون من مسلمان بودم، او هم مسلمان شد. او کتابی راجع به ایران نوشته که از زمان کوروش آغاز می شود. شوهر من به این سفر دعوت شد و من را هم همراه خود آورد. این سفر برای من بسیار جذاب و مهم بود چون با وجود این که زمان جنگ در ایران بودم، به جنوب نرفته بودم و فکر نمی کردم شرایط آن زمان، تا این حد وخیم بوده باشد. فکر می کردم جنگ، سبک تر بوده است.

جيوانی سوربلو مدير خبرگزاری «فانوسی بر روی دنيا» از ایتالیا نیز در این برنامه گفت: این سفر برایم بسیار جالب بود و این مناطق از لحاظ تاریخی، نه برای ایران که برای منطقه مهم هستند چون فداکاری ۱۰۰ ها هزار جوان ایران را به خود دیده‌اند. دیدن این مناطق، تنها یک احساس کوچک به انسان نمی‌دهد بلکه او را با واقعیت‌هایی که آن روزها اتفاق افتاده، از نزدیک آشنا می کند.

این روزنامه نگار ایتالیایی گفت: برای کسی که از غرب می آید، این مناطق بسیار جالب هستند چون برایش سخت است که باور کند یک نفر خود را این گونه فدا کند. دیدن مناظر مربوط به جنگ ایران و عراق، کاملا مرتبط با شرایط امروز عراق و سوریه است و مخاطب، تشابه جدی میان آن ها می بیند.

شرایط عراق و سوریه حاصل تلاش غرب در ضربه زدن به ایران است

وی افزود: آن چه امروز در عراق و سوریه دیده می شود، مشابه همان چیزی است که ۳۵ سال پیش در ایران اتفاق افتاده و مردم عراق و سوریه هم امروز، مشغول مبارزه با همان دشمن هستند؛ دشمنی که تلاش داشت در امور داخلی ایران مداخله کند و جلوی نیروهای مقاومت را بگیرد. شرایط عراق و سوریه امروز هم، حاصل تلاشی است که غرب برای مخالفت با این منطقه و ضربه زدن به انقلاب ایران انجام می دهد.

یکی دیگر از حاضران در این نشست، خود را یک وکیل بازنشسته سوئدی معرفی کرد که برای پنجمین بار است که به ایران می آید. او از خاطره قایق رانی روی رود کاورن گفت و درباره مقاله ای که درحوزه جنگ ایران و عراق نوشته، گفت: این جنگ، مشخصا اشتباهی از جانب اروپا و آمریکا و یک فاجعه بود. ما در این سفر با واژه شهید آشنا شدیم.

وی گفت جمعی از دوستانم از من خواستند در این سفر درباره مساله هسته ای سوال کنم و به جواب برسم. چیزی که می‌خواهم بگویم این است که ما سوئدی ها در حال حاضر در جهان، تنها ۲ کشور است که آن‌ها را درک نمی کنیم، یکی آمریکا و دیگری ایران.