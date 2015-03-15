قدمگاه شهدا در کرمانشاه آماده میزبانی راهیان سرزمین نور

به گزارش خبرنگار مهر، کرمانشاه از جمله استان های غربی کشور است که در زمان دفاع مقدس در خط مقدم جنگ قرار داشت و مردمان این استان با رشادت ها و ایثارگری های مثال زدنی در این ایام و با تقدیم ۹ هزار و ۸۰۰ شهید نقش مهمی در پیروزی کشور داشته و از این نظر دین بزرگی بر گردن انقلاب دارند.

کرمانشاه آوردگاهی است که شعله‌ های آغاز و پایان جنگ در آن برافروخته شد و شهدا، جانبازان و ایثارگران زیادی را تقدیم ایران اسلامی کرد.

این استان هم‌ اکنون با یادمانهای شهدای خود بربلندای کوه های بازی دراز، دامن دشت ذهاب، قتلگاه منافقین در تنگه مرصاد و کوه های همیشه استوار پاوه پذیرای کاروانهای راهیان نور از سراسر کشور است تا با حضور در این یادمان‌ ها و مناطق عملیاتی ذره‌ ای از حال و هوای روزهای جنگ و سختی مردم این دیار که همگی در خط مقدم جبهه نبرد بودند را برای آنان بازگو کند.

ایام نوروز نیز فرصت مناسبی برای حضور مردم از سراسر کشور در یادمان ها و مناطق عملیاتی استان کرمانشاه و آشنایی آنها با رشادت ها و ایثارگری های مردمان این دیار در دوران دفاع مقدس است.

مناطق عملیاتی کرمانشاه آماده پذیرایی از مسافران

مسئول سازمان اردویی سپاه حضرت نبی اکرم(ص)، از آمادگی یادمان ها و مناطق عملیاتی استان کرمانشاه برای بازدید مسافران و گردشگران و همچنین کاروان های راهیان نور از سراسر کشور خبر داد.

سرهنگ علی یوسفی راد افزود: هم اکنون نیز ۶ مکان راهیان نور با ظرفیت ۳۱۰۰ نفر آماده اسکان کاروان های راهیان نور از سراسر کشور هستند.

وی خاطر نشان کرد: توجه به زیرساخت ها و استقبال خوب مردم از مناطق عملیاتی موجب شده که شاهد حضور چشمگیر کاروان های راهیان نور در استان کرمانشاه طی سال های اخیر باشیم.

حضور ۷۲۰ هزار نفر در مناطق عملیاتی کرمانشاه

یوسفی راد در ادامه از حضور ۷۲۰ هزار نفر در مناطق عملیاتی کرمانشاه طی سال جاری خبر داد و افزود: همچنین در این مدت بیش از ۱۰۰ هزار نیز در استان اسکان داده شده اند.

وی همچنین از اعزام ۲۵ هزار دانش آموز استان به مناطق عملیاتی غرب کشور در سال جاری خبر داد و گفت: از این تعداد ۱۵ هزار نفر را دانش آموزان پسر و ۱۰ هزار نفر را دانش آموزان دختر تشکیل می دهند.

مسئول اردویی راهیان نور سپاه حضرت نبی اکرم (ص) یادآور شد: امسال همچنین برای نخستین بار اعزام دانش آموزان دختر استان به مناطق عملیاتی جنوب را داشتیم که در این راستا ۴ هزار دانش آموز به این مناطق اعزام شدند.

یوسفی راد حضور دانش آموزان در مناطق عملیاتی در راستای آشنایی با فرهنگ دفاع مقدس و ترویج روحیه ایثار و شهادت را بسیار حائز اهمیت عنوان کرد.

وی در ادامه از بازید ۴۳ هزار دانش آموز از استان های مختلف کشور از مناطق عملیاتی استان کرمانشاه در سال جاری خبر داد.

یوسفی راد افزود: این دانش آموزان عمدتا از استان های تهران، لرستان، گیلان، مازندران و گلستان به کرمانشاه آمده و از یادمان های استان دیدن کرده اند.

فراهم کردن امکانات لازم در کرمانشاه برای پذیرایی از زائران

دبیر ستاد اردویی و راهیان نور استان کرمانشاه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرایط و امکانات لازم برای پذیرایی از زائران مناطق عملیاتی در ایام پایانی سال و نوروز ۹۴ فراهم شده است.

سرهنگ مجتبی بیاتی افزود: اردوگاه های استان با ظرفیت اسکان حدود ۵ هزار نفر به منظور اسکان مسافران و بازدید کنندگان از مناطق عملیاتی آماده شده اند.

وی حضور مردم بویژه نوجوانان و جوانان در مناطق عملیاتی به منظور آشنایی آنها با ارزش های دفاع مقدس را بسیار با اهمیت عنوان کرد و گفت: اردوهای راهیان نور به عنوان یک ابزار تربیتی برای متحول کردن قشر نوجوان و جوان حائز اهمیت است.

بیاتی به برنامه های مختلف دشمن برای دور کردن جوانان از اصول و ارزش های دینی و همچنین فرهنگ دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: حضور این قشر در مناطق عملیاتی و آشنایی آنها با اهداف و ارزش های شهدا در راستای مقابله با این برنامه های دشمنان تاثیر گذار خواهد بود.