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۲۳ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۳۳

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پنج تیم دسته اولی را جریمه کرد

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پنج تیم دسته اولی را جریمه کرد

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص تخلف‌های تیم‌های مختلف لیگ دسته اول صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در جریان دیدار دو تیم فولاد یزد و صنعت نفت آبادان روز دهم اسفندماه برگزار شد، از سوی تیم فولاد یزد تخلفاتی مبنی بر فحاشی تماشاگران به تیم مقابل و درگیری صورت گرفت. کمیته انضباطی این باشگاه را طبق بند ۳ ماده ۷۹ آئین‌نامه انضباطی به ۵ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

ضمن اینکه تیم صنعت نفت آبادان نیز به دلیل درگیری عده‌ای از تماشاگران این تیم با تیم مقابل، به پرداخت ۳ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

از سوی دیگر در جریان مسابقه دو تیم فولاد نوین اهواز و فجرسپاسی شیراز که روز ۱۰ اسفند ماه برگزار شد، از سوی لیدرهای تیم فولادنوین اهواز فحاشی مستمر به بازیکنان تیم مقابل صورت گرفت. کمیته انضباطی طبق مواد ۷۸ و ۷۹ این باشگاه را به تذکر و پرداخت ۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

همچنین در دیدار دو تیم شهرداری اردبیل و نساجی مازندران، از سوی تماشاگران تیم شهردای اردبیل تخلفاتی مبنی بر اهانت به داوران صورت گرفت. این تیم به تذکر و همچنین جریمه نقدی ۱۰ میلیون ریالی محکوم شد.

ضمن اینکه در جریان دیدار دو تیم شهرداری بندرعباس و راهیان کرمانشاه، به دلیل فحاشی تماشاگران منتسب به تیم شهرداری بندرعباس، کمیته انضباطی این تیم را به پرداخت جریمه نقدی ۳۰ میلیون ریالی محکوم و اعلام کرد در صورت تکرار تخلفات در مسابقات بعدی از جمله برگزاری مسابقه خانگی بدون حضور تماشاگر، اقدام می‌کند.

کد مطلب 2517789

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