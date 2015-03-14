کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پنج تیم دسته اولی را جریمه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در جریان دیدار دو تیم فولاد یزد و صنعت نفت آبادان روز دهم اسفندماه برگزار شد، از سوی تیم فولاد یزد تخلفاتی مبنی بر فحاشی تماشاگران به تیم مقابل و درگیری صورت گرفت. کمیته انضباطی این باشگاه را طبق بند ۳ ماده ۷۹ آئین‌نامه انضباطی به ۵ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

ضمن اینکه تیم صنعت نفت آبادان نیز به دلیل درگیری عده‌ای از تماشاگران این تیم با تیم مقابل، به پرداخت ۳ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

از سوی دیگر در جریان مسابقه دو تیم فولاد نوین اهواز و فجرسپاسی شیراز که روز ۱۰ اسفند ماه برگزار شد، از سوی لیدرهای تیم فولادنوین اهواز فحاشی مستمر به بازیکنان تیم مقابل صورت گرفت. کمیته انضباطی طبق مواد ۷۸ و ۷۹ این باشگاه را به تذکر و پرداخت ۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

همچنین در دیدار دو تیم شهرداری اردبیل و نساجی مازندران، از سوی تماشاگران تیم شهردای اردبیل تخلفاتی مبنی بر اهانت به داوران صورت گرفت. این تیم به تذکر و همچنین جریمه نقدی ۱۰ میلیون ریالی محکوم شد.

ضمن اینکه در جریان دیدار دو تیم شهرداری بندرعباس و راهیان کرمانشاه، به دلیل فحاشی تماشاگران منتسب به تیم شهرداری بندرعباس، کمیته انضباطی این تیم را به پرداخت جریمه نقدی ۳۰ میلیون ریالی محکوم و اعلام کرد در صورت تکرار تخلفات در مسابقات بعدی از جمله برگزاری مسابقه خانگی بدون حضور تماشاگر، اقدام می‌کند.