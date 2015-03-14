۱۴ هزار خانوار از جرگه مستمری بگیران کمیته امداد فارس خارج شدند

عباس شکری در گفتگو با خبرنگار با اشاره به اینکه در سال گذشته نیز حدود ۱۲ هزار نفر از جرگه مستمری بگیران کمیته امداد خارج شده بودند، اضافه کرد: خروج این خانواده ها از جرگه مستمری بگیران به خاطر دلایل مختلفی از جمله توانمندسازی خانواده ها، کمک به ازدواج دختران مجرد، دریافت مستمری از بیمه تامین اجتماعی یا رفع مشکلی از خانواده که موجب نیازمندی آن خانواده می شده است و...، بوده است ولی می توان گفت علت خروج عمده آن ها، توانمند شدن بوده است.

وی افزود: به خاطر این جایگزینی حجم خانوارهای مستمری بگیر کمیته امداد فارس در سال جاری ثابت بوده و همانطور که در ابتدای سال ۱۳۳ هزار و ۵۰۰ خانوار از کمیته امداد مستمری دریافت می کرده اند، در پایان سال نیز تعداد مستمری بگیران تقریبا همین رقم است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد فارس با اشاره به اینکه پذیرش مددجویان جدید به سه طریق مراجعه خود متقاضی، معرفی فرد نیازمند از طریق مسئولان یا با شناسایی مددکاران کمیته امداد انجام می شود، گفت: برای خانواده های جدیدی که تحت پوشش درمی آیند برنامه های نیازسنجی دنبال می شود تا نیاز خانوار معین و همچنین مشخص شود برای توانمندسازی خانواده باید به چه شکل عمل کرد.

شکری بیان کرد: ۱۴۹ هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد هستند که تعداد ۱۶ هزار خانوار آن ها از سایر خدمات کمیته امداد شامل خدمات فرهنگی، تسهیلات اشتغال، مشاوره، وام های کارگشایی و دیگر آیتم ها استفاده می کنند ولی مستمری بگیر کمیته امداد محسوب نمی شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از پرداخت عیدی به خانواده های مستمری بگیر تحت پوشش خبر داد و اظهار داشت: با تامین اعتباری که همین هفته انجام می شود خانواده های مستمری بگیر همزمان با دریافت مستمری اسفند ماه عیدی خود را نیز دریافت خواهند کرد.