  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۳ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۵۱

معاون اجتماعی ناجا:

فرمانده سابق ناجا فردی متعهد و دلسوز بود

فرمانده سابق ناجا فردی متعهد و دلسوز بود

معاون اجتماعی نیروی انتظامی با اشاره به اینکه فرمانده سابق ناجا فردی متعهد و دلسوز بود افزود: چه خوب است که سردار احمدی مقدم پیروزمندانه خداحافظی کرد.

سردار سعید منتظرالمهدی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه فرمانده نیروی انتظامی در جمع خبرنگاران گفت: مهم این است که انسان سرافراز پست خود را ترک کند و خوشحالم که اعلام کنم سردار احمدی مقدم پیروزمندانه موفق به پایان دوران خدمت شد.

وی گفت: فرمانده سابق ناجا فردی متعهد و دلسوز بود و در سطح مدیریت همانطور که یک روز افراد می آیند یک روز دیگر نیز باید بروند خوشحالم که سردار احمدی مقدم پیروزمندانه ۱۰ سال خدمت خود در نیروی انتظامی را به پایان رساند.

وی با اشاره به خصوصیات و ویژگی های فرمانده جدید ناجا افزود: سردار اشتری فردی باهوش، متعهد و آماده به رزم است و امیدوارم با حضور ایشان در ناجا در بحث ارتباط با مردم افق های جدیدی ایجاد شود.

کد مطلب 2517818

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها