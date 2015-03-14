سردار سعید منتظرالمهدی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه فرمانده نیروی انتظامی در جمع خبرنگاران گفت: مهم این است که انسان سرافراز پست خود را ترک کند و خوشحالم که اعلام کنم سردار احمدی مقدم پیروزمندانه موفق به پایان دوران خدمت شد.

وی گفت: فرمانده سابق ناجا فردی متعهد و دلسوز بود و در سطح مدیریت همانطور که یک روز افراد می آیند یک روز دیگر نیز باید بروند خوشحالم که سردار احمدی مقدم پیروزمندانه ۱۰ سال خدمت خود در نیروی انتظامی را به پایان رساند.

وی با اشاره به خصوصیات و ویژگی های فرمانده جدید ناجا افزود: سردار اشتری فردی باهوش، متعهد و آماده به رزم است و امیدوارم با حضور ایشان در ناجا در بحث ارتباط با مردم افق های جدیدی ایجاد شود.