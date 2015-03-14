کاهش سهمیه آرد زندگی عشایر را به چالش کشیده است

محمد بلوچ در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در گذشته سرانه آرد برای عشایر منطقه برای هر نفر ۱۲ کیلوگرم بود که مطابق سیاست های جدید به ازای هر نفر به ۷ کیلو و ۵۰۰ گرم رسیده است.

وی افزود: این کاهش سهمیه که به سبب برآورد کم آمار عشایر دو شهرستان نیکشهر و فنوج، در سرشماری مرکز ورید صورت گرفته است علی رغم مکاتبات و پیگیری ها متعدد تا کنون هیچ پاسخ مثبتی را در زمینه رفع این مشکل تا کنون دریافت نکرده ایم.

رییس اداره امور عشایری نیکشهر بیان کرد: عشایر دو شهرستان با دارای بودن ۶۰ هزار راس دام سبک و یک هزار نفر شتر، ۲۵ درصد تولیدات دامی منطقه را در اختیار دارند که این چنین ایفای نقش حیاتی نیازمند حمایتی بیش از این است.

وی با تشریح نقش عشایر در حفظ امنیت مرزها بیان کرد: عشایر به عنوان یک قشر تلاشگر که در تولید و تأمین امنیت نقش بسزایی دارند از هر نظر باید مورد توجه قرار گیرند.

بلوچ حمایت از عشایر در زمینه های اسکان، اعطای تسهیلات در قالب کارگروه توسعه کشاورزی و بهبود و توسعه راههای عشایری، فراهم کردن زیر ساخت ها و جلوگیری از کوچ عشایر به شهرها را از وظایف کلیه دستگاههای اجرایی برشمرد.

وی یاد آور شد: در راستای خدمت رسانی به جامعه عشایری بر اساس مفاد آیین نامه ساماندهی عشایر مصوب هیات محترم وزیران، به منظور رفع نیازمندی ها و مشکلات این قشر شریف و سختکوش همه باید تلاش کنیم.

این مقام مسوول تاکید کرد: ما باید این قشر تولید کننده را طوری حمایت کنیم که دلگرم تر، توسعه یافته تر و موفق تر به تلاش و تولید خود ادامه دهند.