جزئیاتی از تخلفات مشاور پل۹دی خرم آباد/پروژه دوباره مطالعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد یوسفوند معاون فنی و عمرانی شهرداری خرم آباد ظهر شنبه در جلسه شورای فنی با اشاره به اینکه در جلسات شورای فنی به این نتیجه رسیده شد که مطالعات جدید روی پروژه پل ۹ دی صورت گیرد، اظهار داشت: مهندسین مشاور برای کار مقاوم سازی پروژه انتخاب شده اند.

وی با بیان اینکه متاسفانه این پروژه مطالعات هیدرولیکی نداشته و آزمایشات مربوط به این کار انجام نشده است، تصریح کرد: شهرداری خرم آباد در این رابطه با یک آزمایشگاه قرارداد بسته و کار آزمایشات هیدرولیکی آن را انجام داده است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری خرم آباد با تاکید بر اینکه طرح اولیه پروژه آماده شده است، افزود: پنج طرح در رابطه با اصلاح مشکلات پروزه پل ۹ دی تهیه شده است.

مهندس مشاور پروژه پل ۹ دی مقصر است

یوسفوند با اشاره به اینکه دفتر فنی استانداری در رابطه با طرح های تهیه شده باید نظر داده و سپس اجرا شوند، گفت: این طرح ها مربوط به اصلاح مشکلات پیاده رو پل و دیواره های خاکی آن است.

وی با بیان اینکه در این هفته ادامه آزمایشات مورد نیاز پروژه انجام می شود، تصریح کرد: تهیه کل طرح ها ظرف ۱۵ روز آینده به اتمام می رسد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری خرم آباد با تاکید بر اینکه در صورت تایید طرح ها توسط دفتر فنی استانداری، این طرح ها ظرف یک یا دو ماه اجرا می شوند، افزود: پروژه پل ۹ دی در سال ۸۸ آغاز شده و امروز خود پل مشکلی ندارد و مسائل آن مربوط به بحث خاکریزی های دوطرف پل است.

یوسفوند با اشاره به اینکه در جلسات برگزار شده تحقیقات جامعی در ارتباط با مشکلات این پل صورت گرفت، اظهار داشت: مقصر مشکلات ایجاد شده برای این طرح مشاور پروژه است چرا که برنامه ریزی های لازم را انجام نداده است.

کانال های جریان آب در پروژه پل ۹ دی دیده نشده بود

وی با بیان اینکه طرحی که مهندس مشاور پروژه ارائه داده بود وضعیت بدی داشته و تشخیص داده شده که پیش بینی های لازم برای وضعیت پل در شرایط ورود آب با دبی بالا صورت نگرفته است، تصریح کرد: مشاور پروژه ۱۱ ماه طلب از شهرداری داشته که با توجه به مسائل پیش آمده این میزان طلب مهندس مشاور نگه داشته شده است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری خرم آباد با تاکید بر اینکه کانال های لازم برای این پروژه در نقشه ها دیده نشده بود، افزود: در کار اجرا نیز پیمانکار یک کانال ۱.۵ در ۱.۵ حفر کرده بود که از کارایی لازم برخوردار نبود.

مطالعات هیدرولیکی پروژه انجام نشده بود

علیرضا خرمی دبیر شورای فنی استان لرستان نیز در این رابطه گفت: مطالعات مهندسی رودخانه، هیدرولیکی و هواشناسی پروژه پل ۹ دی انجام نشده بود.

وی با بیان اینکه نشست و رانش بدنه خاکی، ترک های طولی و شانه راه مشکلات ایجاد شده برای این پروژه بود، تصریح کرد: باید بررسی های لازم در رابطه با کفایت طرح برای سیستم دفع آب های سطحی این پروژه صورت می گرفت.

دبیر شورای فنی استان لرستان با تاکید بر اینکه متاسفانه طرح این پروژه یک طرح سطحی بوده است، افزود: مطالعات صورت گرفته برای این طرح کافی نبوده و باعث ایجاد مشکلات برای پروژه شده است.

خرمی با اشاره به اینکه آزمایشگاه مکانیک خاک دوباره یکسری آزمایش ها در رابطه با این پروژه انجام داده است، گفت: شهرداری نیز اعلام آمادگی کرده تا یک مشاور ذی صلاح دیگر برای پروژه انتخاب شود.

هیچ تمهیدی برای امکان عبور آب با دبی بالا در نظر گرفته نشده بود

سید علی موسوی مدیرکل دفتر فنی استانداری لرستان نیز در این رابطه با اشاره به اینکه نقشه های طرح پل ۹ دی بررسی شده که یکسری ایرادات در آن مشاهده شده است، اظهار داشت: هیچ تمهیدی در رابطه با امکان ورود آب با دبی بالا در این پروژه دیده نشده بود.

وی با بیان اینکه قصور مهندس مشاور این پروژه کاملا محرز است اما باید درصد آن مشخص شود، تصریح کرد: بحث تراکم در لبه های انتهایی خاکریز پل مهم است که به این امر توجه نشده است.

مدیرکل دفتر فنی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه باید زهکشی پروژه نیز در نظر گرفته می شد که متاسفانه این مهم انجام نشده بود، افزود: باید مشخص شود که میزان قصور مهندس مشاور و پیمانکار پروژه چند درصد است.