ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تضمینی برای تثبیت راه امام و شهدا است

به گزارش خبرنگار مهر علی اصغر فانی در همایش بزرگداشت روز شهدا که در ساختمان شهید رجایی وزارت آموزش و پرورش صبح امروز برگزار شد اظهار کرد: شهیدان نقش موثری در تثبیت نظام و جمهوری اسلامی داشته اند.

وی افزود: نقش آموزش و پرورش در زنده نگه داشتن یاد شهیدان و ترویج فرهنگ شهیدان منحصر به فرد بوده است.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: امروز آموزش و پرورش متولی تعلیم و تربیت بیش از ۱۳ میلیون دانش آموز است و رسالت سنگینی بر روی دوش خود دارد که آن ترویج فرهنگ شهادت و معرفی خط مشی و منش شهدا است و می تواند در تربیت نسل امروز موثر باشد.

فانی ادامه داد: ما در قالب کتاب های درسی، فعالیت های فرهنگی و ترویج این فرهنگ در مدارس می توانیم تضمینی برای تثبیت و تداوم راه امام و شهیدان باشیم.

وی اظهار کرد: امید است بتوانیم در قالب برنامه های مختلف از جمله مدارس شاهد و فعالیت های فرهنگی راه بزرگانی چون شهید رجایی و باهنر و ۵ هزار فرهنگی و ۳۶ هزار دانش آموز شهید را گرامی داریم.

فانی یادآور شد: باید نسل امروز را طوری تربیت کنیم که نسبت به فرهنگ ایثار و شهادت و ترویج گذشت و ایثار کوشا باشند.