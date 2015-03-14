شناسایی ۲۷۶ کودک کار طی ۱۱ ماهه گذشته در شیراز

محسن یوسف زاده در گفتگو با مهر با اشاره به اینكه شهرداری باید زمینه جمع آوری و تحویل آنها به بهزیستی را فراهم كند، بیان كرد: بیشترین مشكل در حوزه كودكان كار مربوط به شهر شیراز است كه در این راستا ۱۱ مركز برای نگهداری و حمایت از این افراد در استان وجود دارد.

وی افزود: بر اساس یك دستورالعمل كه از سوی هیئت دولت تصویب شده ۱۱ دستگاه در حوزه كودكان كار مسئولیت دارند.

وی ادامه داد: براین اساس شهرداری، وزرات بهداشت، اداره كار- تعاون و رفاه اجتماعی، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، بهزیستی و برخ ینهادهای دیگر در حوزه كودكان كار و ساماندهی آنها هركدام وظایفی برعهده دارند به گونه ای كه نیروی انتظامی و شهرداری وظیفه جمع آوری آنها را برعهده دارند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی فارس ادامه داد: بر این اساس كودكانی كه از سطح شهر جمع آوری می شوند توسط بهزیستی تحت حمایت قرار می گیرند.

وی یادآورشد: دو مركزی كه برای حمایت از كودكان كار وجود دارد بر اساس میانگین سنی تفكیك و به دو گروه زیر ۹ و بالای ۹ سال تقسیم و نگهداری می شوند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی فارس افزود: زمانیكه این كودكان از سطح شهر جمع آوری می شوند در ابتدا مددكاران و روانشناس مركز با آنها صحبت كرده سپس شرایطی را برای گفتگو با خانواده آنها ایجاد كرده و با به دست آوردن بیوگرافی كامل از خانواده هایشان در صورتیكه آنها قادر به پرداخت هزینه فرزندانشان نباشند ماهیانه مبلغی به آنها پرداخت می شود.

وی با اشاره به اینكه در سالهای گذشته تعداد زیادی از این كودكان افغانی بودند، یادآورشد: طی این مدت با هماهنیگهای صورت گرفته نسبت به جمع آوری كودكان اقدام و در صورتیكه اتباع بیگانه مجاز بوده از استان اخراج و غیرمجازها نیز از كشور طرد می شدند كه این امر در كاهش تعداد كودكان كار موثر واقع شد.

یوسف زاده بیان كرد: به عنوان نمونه در دو سال گذشته ۵۰۰ نفر كودك كار در استان فارس شناسایی شد اما در سال ۹۲ این رقم به ۳۰۰ نفر رسیده و بدان معناست كه تعداد كودكان كار ۵۰ درصد كاهش یافته كه ناشی از برخورد با اتباع بیگانه است.