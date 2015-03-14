فیلم/ زیبایی تالاب بین المللی چغاخور

به گزارش خبرنگار مهر، تالاب بین المللی چغاخور یکی از زیبا ترین تالاب های کشور در استان چهارمحال و بختیاری است که هم اکنون زیبایی این تالاب در آستانه فصل بهار زیبایی خاصی پیدا کرده است.

تالاب بین المللی چغاخور چهارمحال و بختیاری با وجود گونه های بی شمار گیاهی و آبزیان موجب تنوع زیست محیطی، کوچ هزاران پرنده و توسعه اکوتوریسم منطقه و افزایش ورود گردشگران شده است.



تالاب بین المللی چغاخور با بیش از دو هزار و ۳۰۰ هکتار مساحت در نزدیکی شهر بلداجی در شهرستان بروجن و در دامنه ارتفاعات بر آفتاب و کلار است.



مساحت آبی این تالاب یک هزار و ۳۶۰ تا یک هزار و ۵۰۰ هکتار و عمق آبی آن شش متر مربع است.



این تالاب با ۵۸ گونه گیاهی و آبزیان از اهمیت زیست محیطی بالایی برخوردار بوده و در فصل تابستان حاشیه آن به یک دهکده سیاحتی برای گردشگران تبدیل شده است.