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۲۳ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۳۶

فیلم/ زیبایی تالاب بین المللی چغاخور

فیلم/ زیبایی تالاب بین المللی چغاخور

شهرکرد - تالاب بین المللی چغاخور یکی از زیبا ترین تالاب های کشور است که هم اکنون این تالاب در ماه اسفند با نمای کوهستان های برفی زیبایی خاصی پیدا کرده است.

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به گزارش خبرنگار مهر،  تالاب بین المللی چغاخور یکی از زیبا ترین تالاب های کشور در استان چهارمحال و بختیاری است که هم اکنون زیبایی این تالاب در آستانه فصل بهار زیبایی خاصی پیدا کرده است.

تالاب بین المللی چغاخور چهارمحال و بختیاری با وجود گونه های بی شمار گیاهی و آبزیان موجب تنوع زیست محیطی، کوچ هزاران پرنده و توسعه اکوتوریسم منطقه و افزایش ورود گردشگران شده است.

تالاب بین المللی چغاخور با بیش از دو هزار و ۳۰۰ هکتار مساحت در نزدیکی شهر بلداجی در شهرستان بروجن و در دامنه ارتفاعات بر آفتاب و کلار است.

مساحت آبی این تالاب یک هزار و ۳۶۰ تا یک هزار و ۵۰۰ هکتار و عمق آبی آن شش متر مربع است.

این تالاب با ۵۸ گونه گیاهی و آبزیان از اهمیت زیست محیطی بالایی برخوردار بوده و در فصل تابستان حاشیه آن به یک دهکده سیاحتی برای گردشگران تبدیل شده است.

 

 

 

کد مطلب 2517854

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