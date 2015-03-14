پایگاه امداد ونجات شمالغرب کشور شهریورماه سال ۹۴ افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی طاهری ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران ، پیشرفت فیزیکی ساختمان اداری پایگاه امداد و نجات جاده‌ای شمال غرب کشور را ۹۰ درصد اعلام کرد و افزود: ساختمان انست (محل نگهداری سگ‌های شناسایی) و محوطه ساختمان هر کدام ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی اظهار داشت: احداث فاز سوم پایگاه امداد و نجات استان زنجان هنوز آغاز نشده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: تاکنون برای تکمیل فاز اول و دوم این پایگاه ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

طاهری تاکید کرد: در مجموع برای تکمیل فاز های بعدی این طرح ۷ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

وی به ارائه خدمات جمعیت هلال احمر استان زنجان در نوروز سال گذشته اشاره کردو گفت:در حوزه امداد و نجان مصدومین انتقالی پارسال ۵۲ نفر بوده ، اسکان اضطراری ۹۰۹ نفر، ۲۰۶ تیم عملیات، اعزام آمبولانس ۸۸ مورد رها سازی ۴۳ و عملیات امداد هوایی دو سورت پرواز بوده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان افزود: حوادث جاده ای ۵۹ مورد، برف و کولاک در راههای استان ده مورد، خدمات حضوری ۱۳۱ مورد، حوادث شهری سه مورد، تعداد حادثه دیدگان ۳ هزار و ۵۸۸ مورد ، آسیب دیدگان سه هزار و ۵۸۲ نفر و تعدادکل مصدومین ۹۵۳ نفر بوده که منتقل شدند.