توجه به طبیعت و درختکاری نباید تنها به یک هفته محدود شود

علیرضا قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روز درختکاری و هفته منابع طبیعی، اثرگذاری این ایام را در گرو همکاری و همراهی مرم دانست و اظهار داشت: توجه به طبیعت، محیط زیست و فضای سبز نباید تنها محدود به یک هفته شود بلکه اگر فرهنگ حفاظت از محیط زیست به ویژه فضای سبز و درختان شهری بدرستی در میان شهروندان گسترش یابد، اهتمام برای غرس نهال، نگهداری فضای سبز و... در تمام روزهای سال ترویج می یابد.

این مسئول ادامه داد: از آنجائیکه درخت از زيباترين و پرثمرترين نعمت هاي پروردگار بزرگ محسوب می شود می تواند بخش اعظمی از ضروریات حیات انسان و دیگر موجودات کره زمین را پاسخگو باشد.

وی با اشاره رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در حوزه فضای سبز و منابع طبیعی، این نعمت الهی را ثروت ملی هر کشور برشمرد و بر ضرورت حفظ و نگهداری درختان هم در مناطق شهری، روستایی و جنگلها تاکید کرد.

شهردار صالحیه متذکر شد: به منظور گرایش و اهتمام ویژه مردم به امر مهم درختكاري و حفظ منابع زیست محيطي، روز 15 اسفند در تقویم ملی به نام درختکاری و منابع طبیعی نامگذاری شده است، شهرداری صالحیه نیز به همین بهانه و در راستای ترویج این فرهنگ در بین شهروندان اقدام به توزیع نهال رایگان و انواع گل های زینتی بصورت رایگان کرده است.

قربانی خاطرنشان کرد: واحد فضای سبز شهرداری نیز به منظور تشویق بیشتر شهروندان به امر درختکاری، فراخوانی پخش کرد تا شهروندان محل کاشت درخت را به شهرداری معرفی کنند تا نسبت به کاشت نهال مناسب اقدام شود، این امر گام کوچکی در مسیر ساخت شهری زیبا و سبز خواهد بود که امیدواریم با همکاری و همراهی شهروندان به نتیجه مطلوب برسد.