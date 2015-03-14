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۲۳ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۲۶

کارت شناسایی شهید همت رونمایی شد

کارت شناسایی شهید همت رونمایی شد

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به رونمایی از کارت شناسایی شهید همت و شهدای فرهنگی گفت:یکی از مشکلات آموزش و پرورش دسترسی نداشتن به اطلاعات دانش آموزان شهید و فرهنگی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین کفراشی در همایش بزرگداشت روز شهدا که صبح امروز در وزارت آموزش و پرورش برگزار شد اظهار کرد: همه ما معتقدیم شهدا در بالاترین مقام دینداری بودند و مروت و جوانمردی داشتند.

وی افزود: جان چیزی است که برای انسان ارزشمند است ولی شهدا جانشان را برای آسایش دیگران فدا کردند.

مدیر کل شاهد و ایثارگران  آموزش و پرورش اظهار کرد: شهدا تعقل و شعوری مثال زدنی داشتند و نامه های آنان گویا اکنون نوشته شده است و پس از گذشت ۳۰ سال هنوز بوی تازگی دارد.

وی یکی از مشکلات آموزش و پرورش را نداشتن آمار دقیق و جامع از شهدای فرهنگی و دانش آموزی دانست و اظهار کرد: متاسفانه پس از ۲۸ سال ما نتوانسته ایم شهدای فرهنگی و دانش آموزی را شناسایی کنیم.

کفراشی اظهار کرد: کارت شناسایی شهدای فرهنگی و دانش آموزی را طراحی کرده ایم و می خواهیم با شناسایی اطلاعات کامل شهدای دانش آموز و فرهنگی در یک موزه الکترونیکی در دسترس عموم قرار دهیم.

وی با اشاره به راه اندازی سایت سجا تصریح کرد: در این سایت قریب به ۴۰ مدیریت از جمله ثبت نام الکترونیکی دانش آموزان شاهد، اطلاعات شهدای دانش آموز و فرهنگی و ... قرار گرفته است.

در پایان این مراسم از کارت شناسایی شهید همت با حضور وزیر آموزش و پرورش و پسر این شهید بزرگوار رونمایی شد و از خانواده های شهید سلیمی جهرمی، صباغ، رضایی، طباطبایی و همت تجلیل به عمل آمد.

 

 

کد مطلب 2517863
مهناز قربانی مقانکی

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