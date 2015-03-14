قدردانی فرماندار ساوجبلاغ از اعضای تعاونی منابع طبیعی گلین رود

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار ساوجبلاغ و جمعی از مسئولان محلی بخش چندار شهرستان ساوجبلاغ پیش از ظهر امروز به روستای گلین رود رفتند تا در کار بزرگ کاشت نهال در بوستان تولد که به همت اهالی و اعضای تعاونی منابع طبیعی این روستا ایجاد شده است، مشارکت داشته باشند.

ابوالقاسم پالیز گیر فرماندار ساوجبلاغ در حاشیه این مراسم، تشکیل تعاونی روستایی و سرمایه گذاری در بخش های مختلف را توسط اهالی نمونه بارز وحدت و همدلی روستای گلین رود بر شمرد و گفت: با تشکیل تعاونی شاهد مهاجرت معکوس به این روستا بوده ایم و آینده این منطقه بسیار خوب و روشن است.

فرماندار ساوجبلاغ با بر شمردن مزایای تعاونی ها برای ساکنان روستا از اختصاص تسهیلات جدید دولت به این بخش خبر داد و گفت: به میزان آورده تعاونی دو برابر وام با سود بسیار کم پرداخت می شود.

دریافت تسهیلات به تعاونی ها بدون معرفی ضامن

وی افزود: یکی از مزایای این طرح دریافت اقساط از طریق کارت حساب یارانه هاست و نیازی به ضامن نیست.

فرماندار ساوجبلاغ از همت اهالی گلین رود در تشکیل تعاونی سرمایه گذاری و خرید احشام و توسعه آن قدردانی کرد و اظهار داشت: امروز هم کار بزرگی با همت این تعاونی در حال اجراست و می تواند در توسعه فضای سبز روستا مفید باشد.

وی از برنامه های خوبی که در هفته درخت کاری در شهرستان انجام شد، به توزیع بیش از 26 هزار اصله نهال اشاره کرد و افزود: با کاشت و سبز شدن نیمی از آن انتظار داریم قدم بزرگی در توسعه فضای سبز شهرستان برداشته شده باشد.

دومین بوستان تولد در روستای گلین رود از توابع شهرستان ساوجبلاغ با مساحت 9 هزار و 600 متر مربع با هدف توسعه فرهنگ حفاظت از طبیعت و نهادینه کردن آن از سنین کودکی احداث شده است.

به گزارش مهر، نخستین بوستان "تولد" برای نخستین بار در کشور در روستای سیاهکلان شهرستان ساوجبلاغ استان البرز همزمان با هفته منابع طبیعی در اسفند سال گذشته (1392) افتتاح شد.



در این بوستان که با هدف فرهنگسازی برای حفظ و نگهداری منابع طبیعی شکل گرفته، به ازای هر نوزاد تازه متولد شده، نهالی در بوستان تولد کاشته و تا زمانیکه فرد به سنی برسد که مراقبت از درخت را خود به عهده بگیرد، از آن نگهداری می شود.