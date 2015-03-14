رشادت رزمندگان در دوران دفاع مقدس به نسل امروز بازگو شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامحسین غیب پرور ظهر شنبه در همایش تجلیل ازفرماندهان نواحی سپاه ثارالله بیان کرد: دوران دفاع مقدس یکی از دورانهای تاثیر گذار قرن حاضر است که برای تاریخ اسلام و تاریخ ایران به عنوان یکی از دوران های پر افتخار یاد می شود و ضروری است صحنه هایی که از طریق رزمندگان در حین عملیات ها خلق می شد، بازگو شود تا هیچگاه به فراموشی سپرده نشود.

وی بابیان اینکه تنها برای عملیات والفجر۱۰ می توان چندین کتاب و مستند ساخته شود، افزود: در این عملیات می توان از صحنه هایی یاد کرد که برای همه ایرانیان پر افتخار ترین دوران رقم خورده است.

سردار غیب پرور با اشاره به سالروز سه عملیات والفجر ۱۰، خیبر وبدر که در اسفند ماه توسط رزمندگان صورت گرفت، گفت: در عملیات والفجر۱۰ که بسیاری از رزمندگان اعزامی استان فارس در آن حضور داشتند به جرات می توان گفت که هیچگاه صحنه های آن زمان تکرار نخواهد شد و تنها باید برای نسل امروز بازگو شود تا با تاسی از تلاش و رشادت رزمندگان بتوانند رفتار و اندیشه آنان را الگوی خود قرار بدهند.

فرمانده سپاه فجر استان با اشاره به اینکه تلاش بسیجیان رزمنده هیچگاه تمام نخواهد شد و این موضوع باعث شده به اذعان تمامی دوستداران و دشمنان، نیروی سپاه را موفق در تمامی عرصه های علمی، فرهنگی و نظامی بدانند، افزود: همین موضوع باعث شده نیروهای بسیج پر تلاش تر برای حفظ انقلاب اسلامی گام بردارند.

سردار غیب پرور با اشاره به تهدیدات دشمنان علیه ایران یادآور شد: تلاش وتفکر بسیجی در میان مردم ایران باعث شده دشمنان هر روز ایرانیان را با یک بهانه تهدید کنند و همین تفکر بسیجی آنان سبب شده جرات و شجاعت این کار از دشمانان گرفته شود.