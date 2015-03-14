۲۳۰ کلاس درس در سنندج آماده اسکان مهمانان نوروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله رضاعی بعد از ظهر امروز شنبه در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان سنندج از اعلام آمادگی كمیته اسكان ستاد اجرایی خدمات سفر در این شهرستان برای استقبال و پذیرایی و اسكان مهمانان نوروی خبرداد و گفت: خوشبختانه نقاط قوت را با همکاری و تعامل تمامی ادارات شهرستان تقویت و نقاط ضعف را در حوزه اسکان مهمانان نوروزی برطرف کردیم.

وی عنوان کرد: امسال سعی خواهیم كرد شرایط بهتر و مطلوب تری را نسبت به گذشته در بحث اسكان مهمانان نوروزی و بحث پاركینگ ها فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه بخش عظیمی از زحمات ستاد اسکان برعهده آموزش و پرورش است، اظهارداشت: در صورتیکه مدارس برای اسکان مهمانان نوروزی به همکاری و یاری هتل ها و مهمان پذیرها نیایند قطعا جوابگوی نیاز گردشگران در این ایام نخواهیم بود.

معاون برنامه ریزی فرماندار سنندج ادامه داد: پارک های نسیم و ملت به عنوان پایلوت ازسوی شهرداری سنندج برای اسکان مسافران و استقرار چادرهای آنها با همکاری نیروی انتظامی در نظرگرفته شده است.

رضاعی بیان کرد: امسال در ناحیه یك شهرستان سنندج هم ۲۸ مدرسه با یکصد كلاس درس آماده اسكان مهمانان نوروزی است و در ناحیه ۲ هم تعداد ۳۵ مدرسه با ۱۳۰ كلاس آماده اسكان مهمانان در این ایام خواهند بود.

معاون گردشگری اداره كل میراث فرهنگی و صنایع دستی استان كردستان هم دراین جلسه از برگزاری تعداد ۳۷ جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر با بیش از ۴۰۰ مصوبه در سطح استان كردستان خبر داد و گفت: طی این جلسات در بحث اطلاع رسانی مقررشد اقلام تبلیغاتی و راهنمای مسافران نوروزی در مراكز اسكان، مبادی ورودی، و موزه ها و اماكن تاریخی توزیع و در اختیار مهمانان نوروزی قرار گیرد.

وطن دوست برگزاری دوره های آموزشی برای جمعیت هلال احمر، راهنمایان گردشگری، نیروهای انتظامی، بخشداران، رانندگان تاكسی هابرای اطلاع رسانی و راهنمایی مسافران و گردشگران در این ایام اشاره کرد و اظهارداشت: درطول این مدت ۲۱۰ ساعت دوره آموزشی توسط میراث فرهنگی كردستان برای این افراد دربحث راهنمایی و استقبال از مهمانان برگزار شده است.

وی از افزایش ساعات موزه ها در ایام نوروز خبر داد و بیان کرد: برای اینکه مسافران و گردشگران با رغبت بیشتری از اماكن تاریخی و موزه ها بازید کنند ساعت بازدید موزه از ۹ صبح تا ۲۲ شب افزایش یافته است.