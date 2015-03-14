جهانگیر آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هیئت دو و میدانی کرمانشاه بیش از هزار و ۵۰۰ ورزشکار بیمه شده و سازمان‌ یافته را مدیریت می‌ کند و برنامه‌ ای هدفمند برای جذب بیشتر جوانان در شهرستان‌ ها به منظور فعالیت در ورزش دو و میدانی تدوین شده است.

رئیس هیئت دوومیدانی استان کرمانشاه از راه‌اندازی پیست تارتان برای بانوان خبر داد و افزود: در صورت تخصیص اعتبارات لازم و مساعدت سازمان ورزش و جوانان این پیست برای فعالیت بانوان در مجموعه ورزشی کوثر راه‌اندازی و آماده میزبانی مسابقات قهرمانی می‌ شود.

آقایی عدم وجود پیست‌ های استاندارد در سطح شهرستان‌ها را مهمترین مشکل ورزش دو و میدانی در استان کرمانشاه عنوان و تصریح کرد: ورزشکاران شهرستانی در پیست‌ های خاکی و غیر استاندارد به ادامه فعالیت حرفه‌ ای خود می‌ پردازند که این ضعف زیبنده استان قهرمان‌ پرور کرمانشاه نیست.

وی پیست تارتان ورزشگاه پانزدهم خرداد را استاندارد ترین پیست استان برای تمرینات دوومیدانی دانست و افزود: این پیست همزمان با احداث زمین فوتبال با صرف اعتبارات میلیاردی ساخته شد.

وی راه‌اندازی پیست تارتان در شهرستان سنقر و کلیایی را از برنامه‌های شاخص این هیئت در سال جدید عنوان و بیان کرد: این پیست با توجه به وجود استعدادهای ویژه در رشته دوومیدانی در این شهرستان ساخته می‌ شود.

رئیس هیئت دوومیدانی استان کرمانشاه در پایان از برگزاری مجمع انتخاباتی این هیئت خبر داد و گفت: انتخابات مجمع برای تعیین سرپرست جدید بیست و پنجم اسفند ماه امسال برگزار می‌ شود.