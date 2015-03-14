به گزارش خبرنگار مهر، محمد گلفشان ظهر شنبه در دیدار با اصحاب رسانه گفت: هلال احمر استان قم در سال ۹۳ در حوزه امداد در ۲ بخش آموزش و عملیات در خیابان صفاییه و در بخش امکانات در جاده قم - تهران فعالیت کرده است.

وی با بیان اینکه طی سال جاری به مسائل آموزشی توجه ویژه‌ای شده است، افزود: طی امسال ۲۰۰ دوره آموزش امداد ارائه شده، همچنین دوره‌های تکمیلی امداد طی حدود ۱۷ دوره و دوره‌های تخصصی بالغ بر ۱۰ دوره ارائه شده است، همچنین از ابتدای سال تاکنون ۳۰ هزار نفر از دوره های آموزشی و تکمیلی - تخصصی بهره‌مند شده‌اند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر قم بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون ۴۰ پایگاه شهری در مساجد و ادارات راه اندازی شده که در این پایگاه‌ها به ۲۰۰ امدادگر آموزش‌های لازم ارائه شده است.

وی گفت: در حوزه داوطلبان در سال جاری تجهیزات پزشکی با کمک داوطلبین به نیازمندان ارائه شده است که در این زمینه بالغ بر هزار و ۷۰ نفر از خدمات هلال احمر بهره‌مند شده‌اند.

گلفشان عنوان کرد: در بانک درمان هلال احمر از ابتدای سال تاکنون به ۱۰۹ مددجو با هزینه‌ای بالغ بر یک میلیارد و ۴۶۸ میلیون و ۳۷۰ هزار ریال کمک درمانی ارائه شده است.

وی با اشاره به اجرای طرح فرشتگان رحمت افزود: با اجرای این طرح در آستانه عید نوروز هفت هزار سبد کالا با کمک خیرین به نیازمندان اهدا می‌شود.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم افزود: سه پروژه عمرانی در پایگاه جمکران، بخش آموزش تخصصی و حوزه امدادی سلفچگان در سال آینده افتتاح می‌شود.

وی گفت: در حوزه جوانان از ابتدای سال تاکنون برای اوقات فراغت ۱۶ هزار نفر برنامه اجرا شده است، همچنین چهار هزار و ۶۰۰ نفر در کلاس‌های آموزشی معاونت جوانان طی سالجاری شرکت کرده‌اند.

گلفشان عنوان کرد: ۱۶ پایگاه امدادی ثابت و سیار در معصومیه، سلفچگان، عوارضی قم - تهران، اتوبان قم - تهران، جاده قدیم کاشان، گرمسار، قلعه چم، کازران، دستجرد، امداد هوایی برف انبار، خضر نبی، بوستان فدک و غیره در ایام نوروز مستقر می‌شوند.

وی با اشاره به برگزاری کنگره اخلاق و کرامت انسانی با محوریت تکریم والدین افزود: این طرح از میلاد پیامبر(ص) آغاز شده و تا ماه رجب نیز ادامه خواهد داشت.