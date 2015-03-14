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۲۳ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۵۹

فراخوان آثار نخستین جشنواره دانش آموزی دریا آغاز شد

فراخوان آثار نخستین جشنواره دانش آموزی دریا آغاز شد

دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از اعلام فراخوان آثار «نخستین جشنواره دانش آموزی دریا» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سعید سیف ضمن اعلام فراخوان آثار نخستین جشنواره دانش آموزی دریا، افزود: این جشنواره در رشته های مختلف در میان همه مقاطع و پایه های تحصیلی برگزار می شود و هدف آن ترویج اهمیت راهبردی دریا و صنایع وابسته به آن در میان نسل جوان کشور است.

وی با اشاره به اینکه مهلت ارسال آثار توسط دانش آموزان تا پایان تیرماه ۱۳۹۴ است، بیان کرد: در مهرماه سال آینده طی مراسمی از برگزیدگان و منتخبان تجلیل می شود.

سیف از برگزاری مسابقه خانوادگی آشنایی با دریا با عنوان «دریا مسیر پیشرفت» در حاشیه این جشنواره خبر داد و افزود: علاقه مندان می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی به آدرس:mitc.isti.ir از جزییات این مسابقه و اطلاعات مورد نیاز جشنواره مطلع شوند.

کد مطلب 2517896

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