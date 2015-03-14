فراخوان آثار نخستین جشنواره دانش آموزی دریا آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سعید سیف ضمن اعلام فراخوان آثار نخستین جشنواره دانش آموزی دریا، افزود: این جشنواره در رشته های مختلف در میان همه مقاطع و پایه های تحصیلی برگزار می شود و هدف آن ترویج اهمیت راهبردی دریا و صنایع وابسته به آن در میان نسل جوان کشور است.

وی با اشاره به اینکه مهلت ارسال آثار توسط دانش آموزان تا پایان تیرماه ۱۳۹۴ است، بیان کرد: در مهرماه سال آینده طی مراسمی از برگزیدگان و منتخبان تجلیل می شود.

سیف از برگزاری مسابقه خانوادگی آشنایی با دریا با عنوان «دریا مسیر پیشرفت» در حاشیه این جشنواره خبر داد و افزود: علاقه مندان می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی به آدرس:mitc.isti.ir از جزییات این مسابقه و اطلاعات مورد نیاز جشنواره مطلع شوند.