اولویت اول بودجه ۹۴ تبریز راه اندازی مترو است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حاجی زاده ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اولویت های بودجه سال ۹۴ شهرداری تبریز گفت: اولویت اول شهرداری توجه به حمل و نقل عمومی و به خصوص مترو تبریز است که در مجموع برای حوزه حمل و نقل بودجه هشت هزار و ۱۳۰ میلیارد ریالی در نظر گرفته شده که چهار هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال برای مترو تبریز است.

وی ادامه داد: البته امیدواریم وعده معاون اول رئیس جمهور در خصوص تحویل واگن های قطار شهری تبریز محقق شود که در این صورت خرداد ماه ۹۴ شاهد راه اندازی مترو خواهیم بود.

حاجی زاده در ادامه با اشاره ای به بودجه فرهنگی سال ۹۴ تبریز گفت: با بررسی های شورای شهر تبریز مشکلات فرهنگی شهر تبریز شناسایی شده و هم اکنون نیز کار مطالعه شهرک سینمایی، احداث پردیس سینمایی و دهکده کتاب انجام می شود اما باید توجه داشته باشیم که توسعه زیرساخت های فرهنگی با اصلاح نگاه و بینش مسئولان محقق می شود.

وی افزود: نباید سازمان های مرتبط در این خصوص جزیره ای عمل کنند بلکه حوزه فرهنگ نیاز به مطالعه و کارشناسی دارد.

عضو شورای شهر تبریز همچنین در خصوص ادغام تیم فوتبال ماشین سازی و شهرداری تبریز اظهار داشت: حمایت از تیم های فوتبال در اولویت شهرداری و شورای شهر تبریز بوده و این امر هیچ خسارتی به هیچ کدام از این تیم ها نخوهد زد بلکه در راستای موفقیت آن ها می تواند موثر باشد.