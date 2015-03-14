برنامه های ستاد هماهنگی خدمات سفر در شاهرود و میامی تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان شاهرود، حمید رضا حسنی ضمن یادآوری اینکه شهرستان های شاهرود و میامی يكي از ممتاز ترين قطب های گردشگری کشور هستند اظهار داشت: عبور سالانه ۲۰ میلیون زائر آقا علی بن موسی الرضا (ع) از این نقاط، فرصت مناسبی برای معرفی جاذبه ها و توسعۀ گردشگری منطقه است.

وی افزود: تعداد ۱۰ پایگاه اطلاع رسانی در مبادی ورودی و خروجی شهرستان و نیز در بناهای تاریخی موزه شاهرود، مجموعه تاریخی - فرهنگی شیخ ابوالحسن خرقانی، مجموعه تاریخی بسطام، موزه عرفان شرق، آرامگاه ابن یمین فرومدی و کاروانسرای میاندشت مستقر خواهد شد.

دبیر ستاد هماهنگی خدمات سفر نوروزی شهرستان های شاهرود و میامی خاطرنشان ساخت: برپایی نمایشگاه عرضه صنایع دستی در نقاط مختلف شهرستان شاهرود و میامی، اجرای برنامه های فرهنگی مرتبط با ایام دهۀ فاطمیه، مسابقه عکاسی از جاذبه های طبیعی، فرهنگی و تاریخی شهرستان، مسابقه نقاشی از آثار تاریخی از نگاه شما در مکان جاذبه های شهرستان، برگزاری مسابقات شناخت جاذبه های گردشگری برای مسافران و مهمانان مقیم در هتل ها و ارائه خدماتی همچون فروش آش، نان محلی، سوغات و صنایع دستی و شتر سواری از برنامه های ستاد هماهنگی خدمات سفر در شهرستان های شاهرود و میامی است.

حسنی تصریح کرد: بالغ بر ۴۰ بنر خیر مقدم و معرفی جاذبه ها در ورودی شهرها در محل جاذبه های گردشگری شهرستان نصب خواهد شد.

وی تدوین پرسشنامه ویژه نوروز، برپایی نمایشگاه عکس و نقاشی در آخرین روزهای نوروز، برپایی سفره هفت سین در مجموعه تاریخی بسطام و موزه شاهرود، برگزاری مسابقه هفت سین توسط انجمن صلح آب، چاپ اقلام تبلیغاتی شامل: نقشه، بروشور، و غیره به میزان کافی، نظارت مستمر بر تأسیسات گردشگری خدمات رسان، تهیه و تدوین پرسشنامه مختص بازدید کنندگان موزه ها و مسافرین ورودی به شهرستان و برگزاری تورهای رایگان بازدید از جاذبه های شهری از دیگر برنامه های ستاد هماهنگی خدمات سفر در نوروز ۹۴ بر شمرد.

حسنی در پایان از عموم همشهریان خواست با همکاری با ستاد هماهنگی خدمات سفر شهرستان، پذیرای خوبی برای هموطنان و زائران آقا علی ابن موسی الرضا (ع) باشیم.