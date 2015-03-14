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۲۳ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۵۸

تصادف زنجيره ای ۷ خودرو در لرستان یک قربانی داشت/انسداد آزاده راه

تصادف زنجيره ای ۷ خودرو در لرستان یک قربانی داشت/انسداد آزاده راه

خرم آباد - تصادف زنجيره ای ۷ خودرو در آزادراه خرم آباد - پل زال یک قربانی برجای گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی وقوع یك فقره تصادف زنجیره ای بین ۷ دستگاه خودرو در یكی از تونل های محور آزاد راه "اندیمشك – خرم آباد" یك تن كشته شد.

سرهنگ مرتضی چغلوند سرپرست پلیس راه لرستان ظهر شنبه در این رابطه به خبرنگاران گفت: روز گذشته در یكی از تونل های محور آزاد راه "اندیمشك – خرم آباد" یك دستگاه تریلر "اف هاش" با ۶ دستگاه ولوو "اف هاش"، اسكانیا، ایسوزو، پژو ۴۰۵، پراید و خاور برخورد کرد كه به دنبال این حادثه راننده پراید فوت شد.

وی علت این تصادف را عدم رعایت فاصله طولی و توجه به جلو از جانب راننده تریلر اف هاش اعلام كرد.

بنابر این گزارش در این حادثه، لاین محور آزاد راه "پل زال - خرم آباد" به مدت چهار ساعت مسدود بوده كه با تلاش عوامل پلیس راه پل زال، پاسگاه انتظامی پل تنگ و راهداری، محور مذکور بازگشایی شد.

کد مطلب 2517916

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