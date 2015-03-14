گلپایگان با۲۰۰اثر تاریخی وگردشگری به استقبال مهمانان نوروزی میرود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فراست در نشست خبری كه ظهر امروز با خبرنگاران و اصحاب رسانه در محل فرمانداری به مناسبت آغاز سال نو و استقبال از بهار برگزار شد، اهم برنامه های ستاد نوروزی شهرستان را جهت آگاهی شهروندان بیان داشت و افزود: شهرستان گلپایگان نیز مانند دیگر شهرستان ها در راستای ایام تعطیلات نوروز جلساتی از بهمن ماه امسال با مسئولین ذیربط برای پیگیری امور داشته است.

وی افزود: با توجه به موقعیت شهرستان گلپایگان شاید كمتر مسافر غیربومی در شهرستان حضور یابد و اكثر مسافران وارد شده به این شهرستان با توجه به سوابق بومی بوده كه در دیگر شهرستان های كشور ساكن هستند و در این ایام به موطن خود گلپایگان مراجعه تا تعطیلات نوروز را در كنار خویشان و اقوام سپری كنند.

فرماندار گلپایگان با بیان اینكه شهرستان گلپایگان آمادگی لازم در راستای پذیرایی و اسكان مسافران غیربومی را تدارك دیده و در این خصوص از تمامی امكاناتی كه موجود است، در جهت رفاه این مسافران در اختیار آنان قرار خواهد گرفت، تصریح كرد: در راستای اسكان مسافران ۹ واحد آموزشی در گلپایگان، گوگد، گلشهر و روستای سعیدآباد پیش بینی شده و كمپ هایی نیز برای استقبال از مسافرین در ورودی های شهر با همكاری ادارات راه و شهرسازی، هلال احمر، شهرداری و میراث فرهنگی و گردشگردی مهیا شده تا راهنمایی و هدایت های لازم به مسافرین داده شود.

فراست با تأكید بر اینكه سیاست مسئولین شهرستان بر تقویت میهمان نوازی كه جزء فرهنگ همه ما ایرانیان است و در شهرستان گلپایگان هم ریشه دیرینه دارد، قرار خواهد داشت، افزود: آنچه امكانات در شهرستان داشته باشیم را در جهت رفاه و آسایش مسافرین و میهمانان قرار خواهد گرفت و به لحاظ اینكه این شهرستان دارای جاذبه های تاریخی و گردشگری در حدود ۲۰۰ اثر میراثی است، مسئولین ذیربط از جمله اداره میراث فرهنگی و گردشگری در راستای تهیه كاتالوگ گردشگری كه به معرفی اماكن تاریخی، دینی و تفریحی خواهد پرداخت در دست تهیه دارد.

وی خاطرنشان كرد: در راستای امنیت و آسایش مسافران نیز نیروهای امنیتی و انتظامی آمادگی كامل داشته و نیروهای امدادی و خدماتی نیز باید ایام تعطیلات در آماده باش كامل بوده تا در صورت نیاز سرویس دهی لازم را در رفع نیازمندی مسافران و میهمانان نوروزی و مردم شهرستان به انجام رسانند.

مسئول سیاسی و اجرایی شهرستان در پایان با بیان اینكه تا امروز شش ماه از مسئولیتم در فرمانداری گلپایگان سپری شده است، تصریح كرد: در این مدت شش ماه، هدف و همّ و غم ما ایجاد آرامش در شهرستان بوده و این در حالی است كه هر چند پست ما سیاسی است اما من سیاسی كار نبوده به این دلیل كه سیاسی كاری را یكی از علل عقب ماندگی و رویكرد بیش از حد به امور سیاسی می دانم و علیرغم اینكه امور عمرانی در شهرستان صورت گرفته؛ لذا توجه كمتر به امور عمرانی را گرایش به مسایل سیاسی در شهرستان می دانم.