اعلام آمادگی قم برای میزبانی دیدار فینال جام حذفی

علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس رایزنیهای انجام شده برای میزبانی از دیدار نهایی جام حذفی فوتبال باشگاههای کشور درخواست دادهایم و احتمال موافقت با این درخواست وجود دارد.
وی افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن قم در حد فاصل شهرهای تهران و اصفهان از یک سو و وضعیت مناسب تجهیزات و چمن ورزشگاه یادگار امام(ره) قم، احتمالا قم میزبان فینال جام حذفی میشود و قرار است فدراسیون فوتبال نظر خود را به زودی اعلام کند.
دبیر هیئت فوتبال قم گفت: با توجه به آیین نامه جام حذفی، فینال در شهری بیطرف و به صورت تک بازی برگزار میشود و با توجه به حضور یک تیم تهرانی و یک تیم اصفهانی در فینال، بازی باید در شهری بیطرف و دارای امکانات برگزاری نظیر قم، تبریز یا مشهد برگزار شود که امیدواریم این مسابقه در قم انجام شود.
احمدی در بخش دیگری از صحبتهای خود بیان داشت: تیم فوتسال بانوان آبادگران قم که قرار بود امسال در لیگ دسته اول کشور شرکت کند از این مسابقات انصراف داده است و نماینده دیگری به صورت امتیاز مستقل از باشگاه آبادگران در این مسابقات شرکت میکند.
وی عنوان کرد: مسابقات لیگ فوتسال بانوان باشگاههای قم امسال پس از مدتها تعطیلی به صورت سازمان یافته از سر گرفته شده و برگزاری مسابقات بانوان، نوید بخش خروج فوتسال بانوان قم از رکود است.
دبیر هیئت فوتبال قم تصریح کرد: باشگاههای فوتسال بانوان قم همواره با مشکلاتی در بخش زیر ساختها و مسائل مالی مواجه بودهاند اما تلاش کردهایم این باشگاهها را به ایجاد ساز و کار باشگاهی ترغیب کنیم و مانع از حضور تیمهایی شویم که فاقد حداقل استانداردهای طرح آسیا ویژن بودهاند.
احمدی افزود: فاز دوم طرح آسیا ویژن طبق برنامه پیش میرود و برنامههایی برای ایجاد زیر ساختهای در تمامی سطوح و لیگهای فوتبال استان قم در دستور کار قرار دارد.
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