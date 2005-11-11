همايش "ارتباطات بين فرهنگي و سياست خارجي، رويكردي ايراني" برگزار مي شود

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" اين همايش با توجه به اهميت روابط فرهنگي و بين المللي ج.ا. ايران با جهان و براي كمك به غني تر شدن ادبيات مطالعات فرهنگي و روابط فرهنگي بين المللي برگزار مي شود.

محورهاي اصلي اين همايش عبارتند از: نقش فرهنگ در فعاليتهاي ديپلماتيك، نقش تبادل فرهنگي در جامعه جهاني، نقش سازمانهاي بين المللي و سازمانهاي غير دولتي در تشويق تفاهم و تبادل فرهنگي، نقش رسانه ها و فناوريهاي جديد اطلاعاتي ارتباطي در ارتباطات بين المللي و بين فرهنگي، بررسي مسائل و چالشهاي فراروي روابط فرهنگي ايران با جهان درشرايط متحول امروز درعرصه جهاني.

به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، اهداف اين همايش ارتقاي دانش نظري در مورد جايگاه فرهنگ در شكل گيري سياست خارجي كشورها، هم افزايي دانش تجربي در مورد جايگاه ديپلماسي فرهنگي در سياست خارجي كشورها، هم انديشي براي توانمند سازي سياست خارجي جمهوري اسلامي در مواجهه با شرايط جديد روابط بين المللي، ذكر شده است .

اين همايش را مركز مطالعات بين المللي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي با همكاري مركز مطالعات عالي بين المللي دانشگاه تهران و دانشگاه امام صادق (ع) برگزار مي كند و هدف از آن ارتقاي دانش نظري ، هم افزايي دانش تجربي و هم انديشي براي توانمند سازي سياست خارجي و فرهنگي ج.ا.ايران در مواجهه با شرايط جديد روابط بين المللي اعلام شده است.