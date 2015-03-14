هافبک برزیلی پرسپولیس از بیمارستان مرخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «گابریل» که در بازی پرسپولیس با نفت مسجد سلیمان مصدوم و روز گذشته مورد جراحی قرار گرفت، امروز از بیمارستان مرخص شد. محمد حسین نژاد فلاح قائم مقام باشگاه پرسپولیس با حضور در بیمارستان قبل از مرخص شدن گابریل، برای وی آرزوی تندرستی کرد.

به گزارش سایت باشگاه پرسپولیس، نژاد فلاح به گابریل گفت: سلامتی شما برای ما از هر چیزی مهم‌تر است و جای بسی خوشحالی است که می‌شنوم شما در دیدار با پزشک تیم و کادر فنی عنوان کرده‌اید، ای کاش جراحی نمی‌کردم و تیم را در بازی برابر النصر همراهی می‌کردم. باشگاه پرسپولیس به داشتن چنین بازیکنان وفادار و دلسوزی می‌بالد و از شما می‌خواهم فقط به استراحت پرداخته و نگران چیزی نباشید. امیدوارم هر چه زودتر سلامتی‌ات را به دست آورده و با صحت و سلامت کامل در خدمت تیم باشید.

نژاد فلاح همچنین تاکید کرد: پیگیر حل مشکل مسکن شما هستم و از شما می‌خواهم هر مشکلی داشتید با بنده یا همکارانم در میان بگذارید.

گابریل از پیگیری‌های مسوولان باشگاه و تیم تقدیر و تشکر کرد و برای پرسپولیس برای بازی با النصر آرزوی موفقیت کرد. قبل از حضور نژاد فلاح در بیمارستان نیز علیرضا امامی‌فر و محسن بنگر از گابریل عیادت کردند. شب گذشته هم خوردبین سرپرست پرسپولیس و حمید درخشان و بسیاری از بازیکنان تیم به عیادت گابریل رفته بودند.

گابریل پس از عمل جراحی که ۹۰ دقیقه به طول انجامید، صبح امروز از سوی دکتر کامبوزیا پزشک متخصص فک و صورت مجددا مورد معاینه قرار گرفت و دستور ترخیص وی از بیمارستان صادر شد.

گابریل قرار است دوشنبه هفته آینده بار دیگر توسط پزشک متخصص فک و صورت معاینه شود. زمان دوری گابریل از تمرینات به طور دقیق هفته آینده مشخص خواهد شد. گابریل غایب بزرگ کاروان اعزامی پرسپولیس به عربستان است.