برنامه های صدا و سیمای مرکز سمنان برای ایام نوروز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صدا و سیمای مرکز سمنان، محمد منتظر حجت ضمن بیان اینکه طبق برنامه تنظیم شده برای پخش فیلم های سینمایی نوروزی سیمای مرکز سمنان، فیلم سینمایی مردی در آتش در روز اول فروردین، مترو در روز دوم فروردین، تله فیلم عقیق روز سوم فروردین و بوسیدن روی ماه روز چهارم فروردین پخش می شود اظهار داشت: فیلم های سینمایی دهلیز برای روز پنجم فروردین، آدم برفی در روز ششم فروردین، سه احمق برای روز هفتم فروردین، اخلاقتو خوب کن برای روز هشتم فروردین، بازگشت به زمین برای نهم فروردین و رژیم طلایی برای دهم فروردین در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: فیلم های سینمایی داداش مونا، گاندی شناس می شود در روز یازده فروردین، یه روز به یاد ماندنی روز دوازدهم فروردین، اسب جنگی روز سیزده فروردین و فراموشی در روز جمعه چهاردهم فروردین ماه ۹۴ از مجموعه فیلم های سینمایی هستند که از شبکه استانی سمنان پخش می شوند.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز سمنان گفت: مخاطبان شبکه استانی با ارسال پیامک به سامانه ۳۰۰۰۰۶۱۵ می توانند نظر، پیشنهاد و انتقادهای خود را در مورد برنامه های مختلف شبکه استانی مرکز سمنان به روابط عمومی این مرکز ارسال کنند.

منتظر حجت همچنین از بهبود پوشش شبکه های سراسری و شبکه استانی در شهرستانهای شاهرود و میامی، با راه اندازی سامانه پخش دیجیتال خبر داد و اذعان داشت: با راه اندازی و بهره برداری از این سامانه در ایستگاه های کوه قاسم، بسطام، مجن، میامی، بیارجمند، حسین آبادکالپوش، نردین و سوداغلن، مخاطبان این مناطق می توانند ۲۰ شبکه تلویزیونی و ۲۰ شبکه رادیویی را از طریق گیرنده های دیجیتال با بهترین کیفیت دریافت کنند.

وی با اشاره به این مطلب که شبکه های اول، دوم، سوم، چهارم، تهران، خبر، آموزش، قرآن، سلامت، مستند، شما، بازار، نسیم، نمایش، آی فیلم، پرس تی وی، افق، ورزش، پویا و شبکه استانی سمنان از شبکه های تلویزیونی قابل دریافت در این مناطق هستند عنوان کرد: شبکه های رادیویی سراسری و رادیو استانی هم به این روش قابل دریافت است.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز سمنان افزایش پوشش شبکه های رادیویی و تلویزیونی سراسری و شبکه استانی و گذر از آنالوگ به دیجیتال در تمامی نقاط استان سمنان را از اهداف مهم این مرکز دانست و تصریح کرد: با نصب و راه اندازی سیستم های دیجیتال، مردم استان سمنان می توانند بهترین صدا و تصویر برنامه های رادیویی و تلویزیونی را دریافت کنند.

منتظر حجت در خاتمه با تاکید بر اینکه تلاش می کند تمام نقاط این استان زیر پوشش سامانه دیجیتال قرار گیرد خاطرنشان، کرد: شبکه استانی همواره تلاش کرده در کنار پوشش شبکه های سراسری و شبکه استانی، عامل تعامل و انتقال فرهنگ، آداب، سنن و اندیشه مردم استان سمنان و نام آوران دفاع از کیان اسلام باشد.