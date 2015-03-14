۱۵ سالن تنیس روباز در آذربایجان شرقی فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام دبیری ظهر شنبه در مجمع عمومی و انتخابات هیات تنیس اظهار داشت: هیات تنیس آذربایجان شرقی تنها هیات تنیس در شمالغرب کشور است که در حال حاضر دارای سالن سرپوشیده اختصاصی ساخته شده توسط بخش خصوصی و هیات است.

وی ادامه داد: در کنار این سالن ۱۵ زمین تنیس روباز نیز در حال فعالیت هستند که در پی افزایش این تعداد زمین هستیم.

دبیری افزود: این استان پیشروی توسعه تنیس همگانی و خصوصی سازی در کشور است.

رییس هیات تنیس آذربایجان شرقی با اشاره به فعالیت زمینه های تنیس در تبریز و پنج شهرستان دیگر استان گفت: در نظر داریم در طول چهار سال اینده این تعداد زمین تنیس در استان به ۱۰ شهرستان و یا بیشتر افزایش یابد.

وی همچنین به ورزشکاران سازمان یافته این هیات اشاره کرد و گفت: ورزشکاران سازمان یافته تنیس و بیمه شده از سال ۸۹ تا سال ۹۳ رشد ۱۰۰ درصدی داشته است که به طور قطع این تعداد را در طول سال های آینده افزایش می دهیم.

گفتنی است مجمع عمومی و انتخابات هیات تنیس آذربایجانشرقی به ریاست سید محمد شروین اسبقیان مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجانشرقی و سید کامیار کیمیایی دبیر فدراسیون تنیس کشور برگزار شد.