به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای بی سی نیوز، وزیر خارجه آمریکا درباره دستیابی به توافق درخصوص چهار چوب کلی برای مذاکرات هسته ای با ایران تا ۳۱ مارس ابراز تردید کرد.

جان کری گفت برای بررسی میزان تاثیر نامه سناتورهای جمهوری خواه کنگره آمریکا بر مقامات ایرانی باید با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفتگو کند.

وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت نامه سناتورهای آمریکایی تلاش های دیپلماتیک دولت اوباما را تباه کرد.

وی همچنین بار دیگر تاکید کرد که دولت آمریکا هم خواستار یک توافق دقیق و صحیح با ایران است و نه هر توافقی.

کری این سخنان را در شرم الشیخ مصر قبل از سفر به سوئیس برای گفتگو با مقامات ایرانی ابراز داشت.