سرو روزانه یک وعده غذای گرم برای ۱۱۰۰ کودک روستامهدهای کهگیلویه

غضمان گنجیانی در گفتگو با خبرنگار افزود: در حال حاضر ۵۰ روستا مهد و هفت مهد کودک شهری در سطح شهرستان کهگیلویه فعالیت می کنند.

وی با اشاره به نقش مهم روستا مهدها در ارتقای سطح آموزشی و تربیتی کودکان روستایی، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از هزار و ۱۰۰ کودک در روستامهدهای این شهرستان تحت پوشش هستند.

گنجیانی بیان داشت: به منظور پیشگیری از سوءتغذیه و افزایش سلامت این کودکان، در سال جاری طرح ارائه یک وعده غذای گرم در روستامهدها اجرا شد.

وی یادآور شد: در سال جاری در سه ماهه نخست سال تحصیلی حدود ۷۷۰ میلیون ریال بابت ارائه یک وعده غذای گرم به روستامهدهای این شهرستان پرداخت شد.

رئیس بهزیستی شهرستان کهگیلویه اضافه کرد: از ابتدای سال تحصیلی جدید تاکنون حدود ۱۵۸ میلیون ریال از طرف اداره بهزیستی این شهرستان بابت شهریه کودکان تحت حمایت بهزیستی و کمیته امداد پرداخت شد.