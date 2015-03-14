نقد منصفانه عملکرد دولت مورد توجه رسانه باشد/حرمت هارا نشکنید

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رادفر ظهر شنبه در نشست هم اندیشی با مدیران اصحاب رسانه و مطبوعات و نمایندگی خبرگزاری ها فعال در آذربایجان غربی با بیان اینکه رسانه ها باید بین نقد و تخریب تفاوت قائل شوند، افزود: نقد باید منصفانه و همراه با راهکارهای رفع مشکلات باشد.

وی با بیان اینکه این دولت هم همانند همه دولتها نقاط ضعف و قدرت دارد، که رسانه باید درباره نقاط ضعفها نقد منصفانه کنند، اظهار داشت: در این بین حرمتها نباید شکسته شود و حفظ منافع ملی و استانی باید در اولویت اخبار منتشر شده رسانه ها قرار گیرد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان غربی ضمن تاکید بر اینکه رسانه ها در انتشار اخبار دقت لازم را باید انجام دهند تا نقد به تخریب تبدیل نشود، عنوان کرد: فضای اعتماد به سیستم و دولت نباید از بین برود که لازمه آن نیز نظارت دقیق و به موقع و اطلاع رسانی شفاف و روشن است.

رادفر خواستار ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت رسانه های مکتوب و مجازی در سطح استان بر اساس رسالت کاری آنها شد و اعلام کرد: باید نیمه پر لیوان نیز که شامل اقدامات و عملکرد دولتها است به مردم اطلاع رسانی شود.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی از سفر رئیس جمهور به استان در اوایل سال ۹۴ خبر داد و گفت: مدیران مسئول و اصحاب رسانه و مطبوعات می توانند برای استفاده بهینه از این سفر در راستای توسعه استان و رسیدن به نتایج بهتر، طرحها و پیشنهادات خود را ارائه کنند.

در این جلسه در خصوص افزایش تعامل دستگاههای اجرایی استان با رسانه ها، افزایش حضور خبرنگاران در جلسات کاری مدیران، برگزاری دوره های آموزشی و ارتقای سطح کیفی نشریات، برگزاری دوره های آموزشی برای خبرنگاران، توجه به ارتقای معیشت اصحاب رسانه، آبونمان نشریات محلی توسط دستگاه های اجرایی، نبود چاپ رل در استان و مشکلات موجود در صنعت چاپ در حوزه انتشار مطبوعات بحث شد.

همچنین معرفی نشریات محلی در صدا و سیما در جهت آشنایی بیشتر مردم، مشکلات توزیع عادلانه آگهی در میان نشریات و مطبوعات محلی، اولویت بندی دستگاه های اجرایی برای ارائه آگهی به نشریات محلی، ایجاد آرشیو مطبوعات محلی در کتابخانه مرکزی ارومیه، تخصیص اعتبار لازم برای تکمیل و بهره برداری از ساختمان خانه مطبوعات استان، برگزاری جلسات هم اندیشی مطبوعات و مسئولان استانی بصورت فصلی از جمله موارد مطرح شده در پایان جلسه توسط اصحاب رسانه بود