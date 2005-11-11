فيلم " تاو " اواخر آبان ماه كليد مي خورد

"مسعود تكاور"، كارگردان فيلم تلويزيوني " تاو " درگفت وگو با خبرنگار تلويزيوني "مهر"، ضمن اشاره به مطلب فوق گفت : اين فيلم تلويزيوني كه به سفارش معاونت فرهنگي هنري سازمان عقيدتي سياسي ارتش تهيه خواهد شد ، اواخر آبان ماه جلوي دوربين مي رود و تاكنون بازيگراني همچون مجيد مشيري، مريم سلطاني و كيوان محمودنژاد براي بازي در فيلم " تاو " انتخاب شده اند.

وي با اشاره به نام اين فيلم كه نام يك موشك خاص است، درباره داستان اين فيلم تلويزيوني خاطر نشان كرد: اين فيلم روايت كننده يك زن و شوهر است كه براي پايان نامه خود تصميم مي گيرند به شهداي دفاع مقدس بپردازند. استاد راهنماي اين دو دانشجو اشاره مي كند كه آن ها بايد نگاه تازه اي نسبت به اين امر داشته باشند، به همين دليل بايد به سراغ دوستان اين شهدا بروند و با آن ها به گفتگو بنشيند و...

وي كه تاكنون كارگرداني فيلم ها و مجموعه هايي همچون قلب، ققنوس را انجام داده است، در ادامه افزود: در اين فيلم تلويزيوني قصد دارم نگاه تازه اي به دفاع مقدس داشته باشم واز منظر بازماندگان جنگ كه اين دوران را با چشم خود ديده و حس كردند، بپردازم، چرا كه اين افراد دايره المعارف هاي زنده دفاع مقدس هستند كه خاطرات تلخ و شيريني از اين دوران به خاطر دارند. از سوي ديگر بايد اشاره كنم داستان فيلم تاو توسط آقاي سليماني نوشته شده است و خودم بازنويسي آن را انجام دادم.

مسعود تكاور در پايان اشاره كرد: بعد از ساخت اين فيلم تلويزيوني، فيلم تلويزيوني " آفتاب سرد " را به سفارش سيما فيلم شروع خواهم كرد. البته ساخت اين فيلم نيز تصويب شده است و داستان آن در ارتباط با فردي است كه در يك شركت دولتي مشغول به كار است. اما اين فرد به واسطه حادثه اي تنها پانزده سال از زندگي خود را به خاطر دارد و در تلاش است كه خاطرات خود را به كشف كند. نويسندگي اين فيلم نيز بر عهده خودم بوده است.